В торговой сети дали понять, что мыши в супермаркетах – нормальное явление.

Фото: телеграм-канал "Bild на русском"

Довольно курьёзный случай произошёл на Западе Германии. О нём рассказал телеграм-канал "Bild на русском".

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Как говорится в опубликованном материале, покупательница пришла в один из супермаркетов города Кёльна. В отделе, в котором продаётся выпечка, она запечатлела мышь, которая грызла маффин (кекс) и пыталась утащить его с прилавка.

После жалобы покупательницы сотрудник магазина убрал всю выпечку с прилавка. При этом отмечено, что поведение грызуна его, похоже, не сильно удивило. Как сообщает покупательница, продавец не выглядел особо шокированным. Когда он убирал поднос со сладкой выпечкой, то пробормотал: "Так больше продолжаться не может" (или нечто подобное). По мнению покупательницы, подобные случаи в магазине могли происходить и раньше.

Мышь на полке с выпечкой. Фото: телеграм-канал "Bild на русском"

Издание направило запрос администрации супермаркета и получило на него ответ. В этом ответе говорится о том, что подобное "может происходить время от времени", а вся та выпечка [на которую покусилась мышь] удалена с витрины. В головном офисе сети, которой принадлежит супермаркет, заявили, что мыши "повсеместно распространены" в крупных магазинах, поэтому торговые точки регулярно подвергаются проверкам со стороны внутренних и внешних специалистов.

Весьма сомнительно, что мышь могла утащить весь маффин целиком, учитывая разницу в размерах кондитерского изделия и габаритах животного. Но хорошо надкусить кекс мышь могла.