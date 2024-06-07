Запад не спешит осуществлять переучивание своих прокси. Говорит, что нет свободных мест.

Истребитель F-16 Бельгийских ВВС. Фото: GERARD GAUDIN/AFP via Getty Images

После долгих уговоров и просьб Киеву удалось уговорить западную коалицию предоставить Украине истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. Запад пообещал дать требуемые самолёты и занялся подготовкой лётчиков. Согласно заявлениям западных политиков, прибытие первых "Боевых соколов" на Украину ожидается в скором времени. Сколько истребителей будет передано в первой партии, пока не раскрывается.

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Между тем Украина продолжает требовать. Теперь она требует от Запада ускорить подготовку лётчиков на F-16. Соответствующую информацию опубликовал польский военно-аналитический ресурс Defence24. Информация представлена со ссылкой на издание Politico.

Как говорится в материале, украинские чиновники заявляют о том, что существующая система подготовки лётчиков не обеспечивает их достаточное количество для управления истребителями F-16.

Украина заявляет, что у неё есть 30 пилотов, которые "имеют право" немедленно начать обучение на территории США. Однако администрация президента Байдена проинформировала Киев о том, что в рамках программы подготовки, реализуемой в учебном центре в Аризоне, имеется всего 12 мест для одновременного обучения украинских лётчиков. Аналогичные проблемы с местами для курсантов с Украины наблюдаются в двух других учебных центрах на территории Румынии и Дании.

Как пишет Defence24, этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставить Киеву более 60 американских истребителей F-16. В Киеве заявляют, что долгожданные самолёты "позволят оттеснить" российские войска от линии фронта. В первую очередь речь идёт о Харьковском направлении, где ВС РФ ведут наступательные действия. Однако даже сами США не испытывают особых иллюзий в том, что поставленные истребители смогут изменить ситуацию на поле боя.

В ходе серии встреч и телефонных звонков за последние несколько недель Украина официально попросила США обучить дополнительных пилотов на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона. Однако США проинформировали украинскую армию, что в очереди на обучение F-16 есть и лётчики из других стран. США не могут нарушать свои обязательства перед этими государствами.

Как заявили в ВВС США, Национальная гвардия планирует завершить к концу сентября обучение 12 украинских лётчиков. Учебный центр на территории Дании также имеет ограниченные возможности для проведения подготовки самостийных военных. Кроме того, он может быть закрыт уже в ноябре. В настоящее время в датском учебном центре проходят переобучение восемь пилотов с Украины. Однако в следующем году объект планируется закрыть, он больше не будет задействован в подготовке лётчиков. Связано такое решение с переходом ВВС Дании на истребители F-35. Необходимость в учебном центре просто отпадает. Третья программ подготовки лётчиков для Украины, которая должна проводится в Румынии, пока ещё "не запущена".

Таким образом, к концу текущего года только 20 украинских лётчиков завершат переобучение на самолёты F-16. Это ровно половина из 40 пилотов, необходимых для укомплектования полноценной эскадрильи из 20 истребителей F-16. Об этом сообщил бывший представитель Минобороны [не названо, какой страны, прим.]. Со слов этого чиновника, ожидается, что восемь новых пилотов начнут обучение в Румынии, и еще восемь скоро прибудут в Тусон (США).

В то же время, некий источник, "знакомый с ситуацией", заявил, что для украинских военных до конца года в учебных центрах будут открыты только четыре места.

Defence24 сообщает, что официальные лица США уже несколько месяцев предупреждают, что F-16 не будут иметь большого значения на поле боя. Например, в Харьковской области, как заявил один американский чиновник, украинские истребители не смогут пролетать вблизи российской границы или залетать в воздушное пространство России, поскольку системы ПВО Вооружённых сил РФ легко их обнаружат и собьют. В то же время некоторые лица уверяют, что как только Украина получит полную эскадрилью самолетов, укомплектованную обученными пилотами, то станет "вполне реально" выдвигать F-16 к границе и наносить удары по целям на территории России. Радары, система прицеливания и ракеты F-16 несравнимо лучше, чем у самолётов Воздушных сил Украины, выпущенных во времена СССР.

P.S. Материал зарубежных СМИ можно оценивать двояко. В нём указано, что Дания намерена прикрыть центр подготовки на своей территории. Да и американцы не сильно спешат ускорить процесс подготовки своих прокси. Не верят в успех затеянного? Или просто Украина не в состоянии предоставить более или менее готовых лётчиков, способных управлять западными самолётами? Возможны оба варианта.

В то же время публикация в иностранных СМИ может оказаться обычным вбросом дезинформационного характера, а Киеву всё же удалось наскрести пилотов. Либо в кабинах F-16 будут сидеть всякие "добровольцы" из других стран мира.