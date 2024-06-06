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crazycat21
Премьер-министр Франции: У властей страны нет планов отправки военных на Украину
Власти Франции или испугались последствий отправки военных на Украину, или просто лукавят.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luc Nobout

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон фактически первым из всего блока НАТО проявил неслыханную воинственность. Наблюдая за очевидными успехами Вооружённых сил РФ в ходе проведения Специальной военной операции, политик не исключил возможной отправки французского воинского контингента на территорию Украины. Правда, потом слегка отыграл назад, дал понять, что его неправильно поняли, и что это всего лишь один из вариантов, который исключать нельзя. Однако после того, как инициатива Макрона нашла понимание у таких "значимых" членов Североатлантического альянса, как Эстония и Литва, французский лидер снова взялся за старое.

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И тут неожиданно официальный Париж вдруг стал оправдываться. Конечно, не сам Эммануэль Макрон, а его премьер-министр Габриэль Атталь. Последний заявил, что у французских властей нет планов отправки своих военных на Украину. Свое заявление глава кабинета министров Франции сделал в и эфире телеканала France 2. Отвечая на вопрос журналиста, имеются ли у Парижа планы отправки воинского контингента на территорию Украины, Атталь ответил коротко.

"Таких планов нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос", – заявил он.

Тогда журналист напомнил главе французского правительства о том, что на Западе всерьёз обсуждается отправка иностранных инструкторов для обучения личного состава ВСУ непосредственно на территории Украины. На это Габриэль Атталь ответил, что его страна уже обучила большое количество украинцев, и вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является табу.

Интересно, с чего это вдруг власти Франции вдруг решили так сильно смягчить риторику? Вариантов два. 

Первый заключается в том, что заранее провальная идея Макрона не нашла должного понимания в ключевых европейских столицах. Там всерьёз опасаются эскалации, втягивания своих стран в прямой военный конфликт с Россией и сильно пекутся о собственной безопасности. 

Второй вариант – в этих же европейских столицах стран НАТО услышали слова президента России Владимира Путина, сказанные им 5 июня в ходе Международного экономического форума в Петербурге. Глава государства дал понять, что Россия может ответить ассиметрично на поставки дальнобойного западного оружия на Украину. Путин сказал, что наша страна рассмотрит вариант поставок своего вооружения в те регионы, откуда можно наносить удары по странам, передающим ракеты Киеву. 

Не исключено, что во Франции приняли это предупреждение, как адресованное в свой адрес, поэтому поспешили "смягчить" ситуацию. И вполне справедливо приняли, поскольку Франция является одной из стран, которая разрешила Киеву применять западное вооружение по территории России. 

P.S. А вообще глава французского правительства Габриэль Атталь, общаясь со СМИ, откровенно лукавил. Это если говорить дипломатическим языком. В словах политика есть явное противоречие. Он заявил, что у Парижа нет намерений отправлять военных на Украину, зато вопрос с инструкторами, которые могут обучать солдат ВСУ на территории Украины, не является запретным. То есть он обсуждается. А что, военные инструкторы не являются военнослужащими? Да и вообще, власти Франции гипотетические могут передислоцировать на Украину большое количество бойцов, из которых можно сформировать соединение, и просто объявить их "инструкторами". Впрочем, присутствие французских военнослужащих на сопредельной России территории уже давно является секретом Полишинеля.

#новости #украина #политика #армия #нато #франция #конфликты #макрон #инструкторы #атталь
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На Западе задумались над словами Путина о поставках оружия недружественным к США и НАТО странам
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