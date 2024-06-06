В ходе учений ВВС США и Южной Кореи применялся противобункерный боеприпас.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Фото: ВВС СШАКак сообщил профильный ресурс Defense Post, стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Командования глобальных ударов ВВС США принял участие в совместных с ВВС Южной Кореи учениях по высокоточному бомбометанию, в ходе которых произвёл сброс противобункерной бомбы в небе над Корейским полуостровом.

Сообщается, что такие совместные учения ВВС двух государств проведены впервые за последние семь лет. И прошли они на фоне роста напряжённости между Южной Кореей и КНДР.

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Американский "стратег", которого в полёте сопровождали южнокорейские истребители F-15K, произвёл сброс высокоточной бомбы JDAM по цели, находившейся "на неустановленной дальности" [вероятно, не озвучивалась дальность полёта боеприпаса].

"При тесной координации между Южной Кореей и США эти учения проводились с упором на выполнение обязательств США по расширенному сдерживанию и укрепление объединенной оборонной позиции", – заявили в министерстве обороны Южной Кореи.

Defense Post пишет, что учения по высокоточному бомбометанию были проведены после того, как Северная Корея (КНДР) отправила через границу с Южной Кореей сотни воздушных шаров с привязанными к ним пакетами с мусором. Помимо этого, в Сеуле заявили, что северокорейские военные предпринимали попытки заглушить сигналы GPS-навигации на территории Южной Кореи. Южнокорейская сторона назвал этот акт "иррациональным" и "опасным", а также предупредила население страны о том, что не стоит приближаться к приземлившимся воздушным шарам из-за потенциального наличия в их грузе химического и биологического оружия.

P.S. Зарубежное издание указало, что американцы в ходе учений применили высокоточную противобункерную бомбу (или даже бомбы). Конкретный сигнал Пхеньяну, поскольку все стратегические объекты КНДР очень хорошо укреплены. С учётом этого есть высокая вероятность того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшее время распорядится провести очередные ракетные пуски с применением самых современных оружейных систем Северной Кореи.