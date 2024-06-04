Главком ВС Норвегии снова выступил с антироссийской риторикой и заявил, что альянс должен воспользоваться временным окном возможностей.

Эйрик Кристофферсен. Фото: Lise Aserud /NTB / AFP via Getty Images

Россия полностью владеет инициативой на поле боя в ходе Специальной военной операции, экономика страны идёт в рост, а предприятия военно-промышленного комплекса кратно нарастили объёмы выпускаемой продукции. Высокопоставленные военные чины из Пентагона и ряда европейских стран изменили свою риторику и были вынуждены признать, что армия России "восстановилась" гораздо быстрее, чем они ожидали.

реклама

На этом фоне в странах НАТО сильно призадумались и увидели для себя "угрозу" со стороны России. Некоторые западные деятели в погонах и без таковых стали заявлять, что Россия якобы готовится напасть на одну из стран НАТО (а то и сразу на несколько), как только закончит свои мероприятия на Украине.

В этот раз отличился генерал Эйрик Кристофферсен, главнокомандующий ВС Норвегии. Этот бравый скандинавский военный заявил в своём интервью агентству Bloomberg о том, что у НАТО есть два-три года для укрепления собственной обороны. Перед чем? По версии господина Кристофферсена, перед тем, как Россия восстановит способность проводить "обычные атаки". Это более короткие сроки, чем ранее предполагали некоторые западные официальные лица. В настоящее время страны Североатлантического альянса обсуждают наращивание военного потенциала России и её способность восстанавливать силы во время полномасштабного конфликта.

"В какой-то момент кто-то сказал, что это займет десять лет, но я думаю, что мы вернулись к этому сроку менее десяти лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", — заявил генерал Кристофферсен.

Со слов норвежского главкома, России потребуется два-три года для восстановления. И это время даёт возможность странам НАТО восстановить собственные силы, укрепить военный потенциал и восстановить запасы.

"Сейчас я вижу окно, в котором мы можем выполнить требования, согласованные НАТО, новую командную структуру, новые структуры сил, новые региональные планы. Таким образом, мы можем реализовать эти планы и эти решения с содержанием в ближайшие годы, но нам нужно ускориться. Нам нужно сделать это за два-три года, чтобы убедиться, что мы готовы ко всему, что может случиться", – сказал он.

P.S. Исходя из заявления норвежского военного, можно сделать косвенный вывод о том, что это не Россия готовится к возможному прямому военному конфликту, а Североатлантический альянс. Если не брать в расчёт силы ядерного сдерживания РФ, то по своему совокупному военному потенциалу страны НАТО превосходят Россию. Тогда зачем им ещё усиливаться? Вопрос риторический.