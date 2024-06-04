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crazycat21
Army Recognition: Китай проводит испытания нового ЗРПК, который сравнивают с российским "Панцирем"
По сравнению с российским комплексом китайская разработка отстаёт в своих возможностях.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Type 625E. Фото: CCTV-7

Профильный ресурс Army Recognition сообщил о том, что относительно недавно китайский телеканал CCTV-7 показал кадры испытаний новой системы ПВО малой дальности Type 625E. Данный комплекс, являющийся совместной разработкой корпораций CSGC и Norinco, впервые был представлен в 2022 году. Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия предназначен для устранения пробелов в построении эшелонированной ПВО Китая.

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В состав вооружения китайского ЗРПК входит шестиствольная пушка Гатлинга калибра 25 мм с дальностью стрельбы 2500 метров и досягаемостью по высоте до 2000 метров. Эта автоматическая пушка способна поражать различные воздушные цели, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы и низколетящие БПЛА. Кроме того, при необходимости её можно применять и в наземном бою против легкобронированной техники и укреплений противника.

Ракетный компонент комплекса Type 625E состоит из двух блоков, содержащих по четыре зенитных ракеты FN-16 каждый. Блоки размещены по бортам башни. Максимальная дальность пуска ракет составляет 6000 метров. Эти изделия предназначены для перехвата маловысотных и сверхмалых воздушных целей, маневрирующих с перегрузкой до 18g. Однако в некоторых конфигурациях комплекс Type 625E может быть оснащён ракетами FB-10, которые способны перехватывать цели на дальностях до 10000 метров и на высоте от 15 до 5000 метров.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Type 625E. Фото: CCTV-7

Система ПВО смонтирована на восьмиколёсном бронированном шасси, аналогичному шасси боевой машины пехоты ZBL-08. Колёсная платформа обеспечивает высокую мобильность на различных участках местности, а также позволяет быстро разворачиваться и менять огневые позиции в соответствии с потребностями боя. Новый китайский ЗРПК имеет компоновку с передним расположением двигателя. Силовая установка расположена справа от отделения управления.

Для обнаружения целей и наведения на них вооружения ЗРПК Тип 625E оснащён поисковой РЛС, радиолокационной станцией сопровождения и оптико-электронной системой. Комбинация таких средств даёт новому китайскому комплексу возможность обнаруживать и сопровождать низколетящие самолеты, дроны, вертолеты и крылатые ракеты. При обнаружении высокоскоростных приближающихся целей РЛС поиска выдает информацию о целеуказании, направляя РЛС сопровождения и оптико-электронные системы в сектор нахождения цели. Затем эти системы перехватывают и отслеживают цель, при этом контроллер слежения и стабилизации выполняет вычисления в реальном времени, чтобы обеспечить стабильное отслеживание.

Это позволяет Type 625E надежно искать и сопровождать цели в движении, точно измерять расстояния, стабилизировать артиллерию и автоматически корректировать параметры стрельбы. В ходе боя бортовая система управления огнем постоянно отслеживает цель, рассчитывает ее траекторию и определяет наилучшую позицию перехвата, соответствующим образом управляя наведением артиллерии. Кроме того, система оснащена инфракрасными оптическими датчиками, позволяющими ей одновременно поражать несколько целей с помощью инфракрасной камеры.

Боевые возможности комплекса Тип 625E были продемонстрированы в ходе учений 77-й группы армий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кроме того, система экспонировалась на международном авиасалоне в Чжухае.

Китайский комплекс часто сравнивают с российским ЗРПК "Панцирь", но наиболее распространённый "Панцирь-С1" и его усовершенствованная версия "Панцирь-СМ" имеют большую дальность действия и лучшие возможности обнаружения целей. Российский комплекс "Панцирь-С1"  вооружён четырьмя автоматическими пушками калибра 30 мм и зенитными ракетами 57Э6 с дальностью пуска 20 километров, модернизированный "Панцирь-СМ" за счёт может обнаруживать воздушные цели на удалении до 75 километров и поражать их на дистанции до 30 километров за счёт применения ракет 57Э6М. Китайский комплекс  Тип 625Е хоть и имеет шесть пушечных стволов, но это преимущество сходит на нет из-за гораздо меньшей дальности пуска ракет. Соответственно, российский ЗРПК "Панцирь" является более надёжным и подходит для решения широкого спектра боевых задач.

#новости #китай #оружие #беспилотники #дроны #пво #военные новости #панцирь-с1 #панцирь-см #type 625e
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