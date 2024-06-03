Военные альянса будут учится отражать налёты боевой авиации.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Фото: Вооружённые силы Франции

Подразделения противовоздушной и противоракетной обороны стран Североатлантического альянса передислоцированы на территорию Румынии и Болгарии для участия в международных комплексных учениях ПВО. Манёвры под названием Ramstein Legacy 2024 стартовали 3 июня на румынской территории и продлятся до 14 июня. В учениях задействованы силы и средства пятнадцати стран альянса. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

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Согласно пресс-релизу НАТО, в учениях принимают участие подразделения ПВО и ПРО, а также боевая авиация из Болгарии, Румынии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Турции и Великобритании. Что касается Эстонии, Испании и Швеции, то они принимают участие в Ramstein Legacy 2024 в качестве наблюдателей.

"Крупномасштабные учения, такие как Ramstein Legacy, важны для НАТО как никогда. Эти сценарии дают возможность улучшить наш комплексный подход, многодоменную совместимость и готовность подразделений", — заявил бригадный генерал Майкл Кра, заместитель начальника оперативного штаба воздушного командования НАТО.

Ещё одной целью нынешних манёвров заявлено обеспечение необходимой подготовки тактического уровня для развернутых сил, истребителей и диспетчеров ПВО/ПРО.

В манёврах будут задействованы самолёты ДРЛО НАТО из немецкого Гайленкирхена [Boeing E-3 Sentry, прим.] и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-7T ВВС Турции.

Истребители и вертолёты вооружённых сил стран альянса будут имитировать воздушного противника для подразделений ПВО. Будет практиковаться интеграция различного радиолокационного оборудования и средств противовоздушной обороны, имеющихся в распоряжении государств-членов.

Например, сто военнослужащих из 25-го зенитно-ракетного полка ВС Чехии будут отрабатывать учебные задачи в составе одного подразделения вместе с литовскими военными под руководством португальцев. В качестве основного вооружения чешские и литовские солдаты будут использовать переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70, а также радары и системы воздушной разведки и управления огнем. Пока военные из Литвы будут тренироваться со старой версией RBS-70, их коллеги из Чехии будут участвовать в учениях с новейшим поколением этого оружия под названием RBS-70NG.

В ходе манёвров будут отработаны и методы противодействия противнику на земле. Предусмотрена имитация наземных ударов по огневым позициям групп или командным пунктам.

P.S. Что-то прибалтийских военных сильно обделили. Эстония – в роли наблюдателя. Хотя понятно почему, самолётов то нет! Швеция только недавно в НАТО, а что с Испанией? Второй раз прибалтийских военных обдели, когда не дали "поиграть" с новыми версиями ПЗРК.

P.S. Эстония в роли наблюдателя. Хотя понятно почему, самолётов то нет! Швеция только недавно в НАТО, но что с Испанией, почему и она только в роли наблюдателя? А вообще прибалтийских военных сильно обделили, когда не дали "поиграть" с новыми версиями ПЗРК.