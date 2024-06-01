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crazycat21
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
Когда-то США отложили реализацию столь амбициозного проекта. Эстафету подхватила Япония совместно с европейскими странами.

Прототип японского рельсотрона калибра 40 мм, испытанного в 2023 году. Фото: ATLA

Профильный ресурс Defense Romania сообщил о том, что японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) объявило о завершения этапа технического задания для сотрудничества с Францией и Германией в области технологий, необходимых для разработки метательной орудия с электромагнитным приводом. Такая пушка известна так же как рейлган или рельсотрон. 

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Буквально недавно японская сторона отправила в Штаты делегацию, чтобы специалисты смогли ознакомиться американским опытом в разработке этой технологии. Сами США разработку своей рельсовой пушки на время приостановили. 

Рельсовая пушка представляет собой современное электромагнитное оружие, которое использует магнитные поля, сгенерированные сильными электрическими токами, для разгона снаряда до чрезвычайно высоких скоростей. Главным отличием электромагнитной пушки от классического артиллерийского орудия, в которых для метания снаряда используется пороховой заряд, является то, что в рельсотроне для запуска снаряда применяется мощная магнитная сила.

Базовые компоненты рейлгана состоят из источника питания, двух параллельных металлических направляющих (рельсов) и токопроводящей арматуры. Когда электрический ток проходит от источника питания через направляющие и якорь, вокруг рельсов создается сильное электромагнитное поле. В свою очередь, это поле инициирует электромагнитную энергию (силу Лоренца), которая перемещает якорь и прикреплённый к нему снаряд с очень высокой скоростью.

Defense Romania называет главным преимуществом рельсотронов перед классическими артиллерийскими системами то, что они позволяют запускать снаряды на большие дистанции с очень высокими скоростями без использования метательных зарядов. То есть "с гораздо меньшими" финансовыми затратами. К тому же снаряды электромагнитных пушек имеют меньшие размеры, и их труднее обнаружить [при помощи РЛС, прим.]. К тому же снаряды таких пушек могут поражать цели на гораздо больших дистанциях с более высокой точностью. Предполагается, что некоторые образцы рейлганов смогут вести огонь на дистанциях до 400 километров.

Однако у рельсотронов есть и свои недостатки. Главной из них является необходимость в огромном количестве электроэнергии, что потребует передовых систем питания, способных выдерживать силу тока в миллионы ампер. Кроме того, сильные тепловые и механические нагрузки, возникающие во время стрельбы, создают проблемы с долговечностью материалов, использованных в конструкциях рейлганов.

По данным Defense Romania, в 2021 году Япония представила прототип средней рельсовой пушки, способной запускать снаряд массой 320 граммов с начальной скоростью 2230 м/с (6,5 Маха). Оружие использует текущую энергию заряда 5 МДж. У японских конструкторов есть амбиции по увеличению этой энергии до 20 МДж. Впоследствии Япония выделила 56 миллионов долларов на реализацию проекта рейлгана. Сам проект рассчитан на период до 2028 года.

Что касается усилий США в разработке электромагнитной пушки, то президент некоммерческого Альянса противоракетной обороны США Рики Эллисон заявил ещё в 2022 году, что оружие "признано к оперативному развёртыванию". Заявление было сделано практически сразу после того, как Пентагон отказался от проекта. ВМС США потратили десять лет и потратили 500 миллионов долларов на разработку технологии рельсовых пушек, прежде чем летом 2021 года отказались от своих усилий и сосредоточились на разработке гиперзвуковых ракет.

Япония приняла эстафету по разработке электромагнитной пушки в 2016 году. И при поддержке европейских партнёров, похоже, готова идти дальше.


#новости #техника #технологии #оружие #япония #военные новости #рельсотрон #электромагнитная пушка #рейлган
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