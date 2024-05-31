Командующий Силами обороны Эстонии поделился результативностью поставленных Штатами комплексов ПВО.

Пуск зенитной ракеты комплексом MIM-104 Patriot. Фото: AFP

Недавно британская газета Financial Times опубликовала разгромный материал, в котором говорится о плохом состоянии противовоздушной обороны НАТО. По данным издания, страны альянса пока могут предоставить лишь 5% необходимых средств для защиты воздушного пространства Центральной и Восточной Европы. Больше никак не получается, поскольку темпы производства современных средств ПВО очень невысоки.

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Тем временем киевские деятели во главе с Зеленским продолжают требовать от Запада новых поставок средств ПВО. Лучше, чтобы это были американские ЗРК Patriot. Западная коалиция помочь ничем не может, поскольку европейские операторы этих очень дорогостоящих систем располагают ими в мизерном количестве. Самим мало! Почему Киев требует именно американские комплексы? По версии, которую как-то выдвинул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, только "Пэтриоты" могут эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Неужели не нашлось никого, кто бы смог объяснить Кулебе, что "Пэтриоты" по баллистике работают... почти никак?

Об эффективности американских ЗРК Patriot на Украине рассказал командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Об этом сообщили эстонские СМИ.

Но для начала этот военачальник подверг сомнению информацию, опубликованную в Financial Times о том, что противовоздушная оборона восточного фланга НАТО имеет всего 5% необходимых средств. Хотя и подтвердил, что ситуация с ПВО оставляет желать лучшего.

"Ситуация не очень хорошая, хотя я не знаю, как они получили пять процентов", – сказал Херем

Что касается эффективности украинской ПВО, то командующий армией Эстонии заявил, что за время конфликта половина из 20 000 ракет и беспилотников дальнего действия, запущенных Россией, якобы была сбита. Если говорить конкретно о ракетах, то, по информации генерала, из 7000 тысяч ракет было перехвачено "примерно 7%". Причём перехвачены ракеты были в основном системами Patriot. Однако вероятность перехвата американскими комплексами составляет желать лучшего".

Если верить данным эстонского генерала, то путём нехитрых математических вычислений можно установить, что противовоздушная оборона Украины за всё время СВО смогла перехватить всего 490 ракет. И менее половины перехватов приходится на расхваленные американские "Пэтриот". А как же заявления всяких ответственных лиц из воздушных сил Украины о том, что украинская противовоздушная оборона "сбивает почти всё"?

P.S. Эстонский генерал сделал отличную антирекламу дорогущему американскому оружию.