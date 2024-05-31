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crazycat21
Медведев: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО
Зампред Совбеза РФ Медведев предостерёг страны НАТО, разрешившие Киеву применять западное оружие по территории России.

Дмитрий Медведев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В последнее время в странах Западной коалиции, всё больше разговоров о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по объектам в глубине территории России при помощи дальнобойного оружия иностранного производства. И число таких "разрешивших" государств с каждым разом постоянно растёт. Традиционно начали страны Прибалтики, а затем к ним уже подключились прочие. При этом только США, Великобритания и Франция поставляют на Украину вооружение большой дальности. У остальных "разрешивших" государств такого оружия просто нет в наличии. 

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Согласно последней информации, администрация Байдена в тайне дала разрешение Киеву на нанесение ударов по российской территории американскими системами. Правда, с оговоркой, что оперативно-тактические ракеты ATACMS ни в коем случае нельзя применять по объектам гражданской инфраструктуры. Послушаются ли киевские деятели? Сомнительно.

Похоже, что союзники "дожали" даже Германию. Как сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебестрейт, канцлер Олаф Шольц снял ограничение на применение вооружения немецкого производства на фоне активных действий ВС РФ на Харьковском направлении. Чиновник добавил, что Украина вправе применять поставленное вооружение немецкого производства в соответствии с международными нормами. 

Разумеется, что такие решения стран западной коалиции не остались незамеченными в Москве. Их прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик предупредил, что страны Запада, одобрившие применение вооружений повышенной дальности по территории России, получат ответ такой разрушительной силы, что Североатлантический альянс (НАТО) не сможет остаться не втянутым в конфликт. И это будет фатальная ошибка Запада. Свою точку зрения политик опубликовал в собственном телеграм-канале.

Как заявил Дмитрий Медведев, страны Запада, которые якобы "одобрили" применение своего оружия по территории России, должны понимать следующие вещи:

Во-первых, все военные специалисты этих стран и вся военная техника будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории государств, откуда наносятся удары по российской территории.

Во-вторых, Россия исходит из того, что все дальнобойные вооружения, применяемые Украиной, уже сейчас управляются военными стран НАТО. Такие действия не являются "военной помощью". Это прямое участие в конфликте против России. И такие действия могут стать "casus belli".

В-третьих, Североатлантическому альянсу придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике, объектам и военнослужащим отдельных стран блока с учётом четвёртой и пятой статей Договора НАТО.

Дмитрий Медведев считает, что руководство альянса старается сделать вид, что разрешения на использование западного оружия для ударов по России являются суверенными решениями отдельных государств. Поэтому применять статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне пока нет оснований. По мнению политика, это опасные и вредные заблуждения.

"...Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. ...Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт".

Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что сколько бы не болтали отставные натовские чиновники [в оригинале другой эпитет, прим.] о том, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие (ТЯО) по территории Украины, а тем более по территориям отдельных государств НАТО, жизнь намного страшнее таких легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они считали, что Россия никогда не пойдёт на конфликт с Киевом, чтобы не поссорится с Западом, в итоге просчитались. С возможным применением ТЯО тоже могут просчитаться. И это станет для них фатальной ошибкой. А для тех недружественных стран, которые находятся за пределами досягаемости средств доставки ТЯО, есть стратегический ядерный потенциал.

Как сообщил Дмитрий Медведев, это "не запугивание и не ядерный блеф". Современный военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применяемого западного оружия. Поэтому никто не может исключить переход конфликта в его последнюю стадию.

#новости #россия #политика #оружие #нато #ядерное оружие #конфликты #тяо
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