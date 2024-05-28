Такие миномёты могут переноситься силами их расчётов

82-мм миномёт 2Б24. Фото: Ростех

Суровые реалии снова продемонстрировали, что без артиллерии и миномётов в современных военных конфликтах просто никуда. Пушки, гаубицы и миномётные системы различных калибров будут актуальны ещё на протяжении многих десятилетий.

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Стало известно, что государственная корпорация Ростех передала Вооружённым силам РФ новую партию лёгких миномётов 2Б24 калибра 82 мм. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Ростеха.

Согласно опубликованным данным, в конструкции 2Б24 используются современные материалы, которые позволили снизить массу изделия. Благодаря этому расчёт из нескольких человек может транспортировать миномёт и боекомплект к нему собственными силами. То есть, проще говоря, всё это военное имущество просто переносится силами расчёта [прим.].

Возможность транспортировки миномёта силами его расчёта даёт возможность пехотным подразделениям, не имеющим техники, применять оружие в труднодоступной местности. Например, в горах или в лесных массивах.

Как отметили в Ростехе, миномёт 2Б24 имеет ряд особенностей. К ним относится опорная плита кругового обстрела, позволяющая вести огонь с любых грунтов. Также отмечено, что эффективность миномётов существенно возросла за счёт работы их расчётов в связке с современными средствами корректировки и объективного контроля.

Подготовка лёгкого миномёта 2Б24 к открытию огня занимает всего 30 секунд после прибытия на позицию. Такое же время потребуется и на перевод из боевого положения в походное. Скорострельность оружия – не менее 20 выстрелов в минуту. Максимальная дальность ведения огня – 6000 метров, минимальная – 100 метров. Масса миномёта вместе с прицелом и предохранителем от двойного заряжания составляет всего около 45 кг. Расчёт 2Б24 состоит из пяти человек.