Капитан немецкой армии занимался системами РЭБ и "мог передать" информацию российской разведке.

Фото: телеграм-канал "Bild на русском"

Похоже, что в западном мире всё же есть люди, которые ещё понимают, что в настоящее время происходит эскалация глобального противостояния, и одно неверное движение или заявление европейских политиков может привести к необратимым последствиям. Под этими политиками подразумеваются президент Франции Эммануэль Макрон и прочие деятели из небольших государств.

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Стало известно, что офицера бундесвера [армия Германии] осудили за шпионаж в пользу России. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал "Bild на русском".

Как сообщается, 54-летний капитан Томас Х. работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. Данная организация занимается закупкой материалов и вооружения для вооружённых сил ФРГ, а также тестированием оборонных технологий. С 2023 года офицер несколько раз выходил на связь с дипломатическими работниками России, предлагал сотрудничество и в итоге передал секретную информацию.

По данным Bild, капитан проходил службу в отделе, который занимается РЭБ, поэтому "мог передать" российской разведке информацию о системах радиоэлектронной борьбы.

Обвиняемый свою вину в шпионаже признал полностью. В качестве мотива своих действий он назвал "страх перед ядерной эскалацией конфликта на Украине".

Капитан Томас Х. был арестован ещё 9 августа 2023 года в городе Кобленц на западе Германии. 27 мая высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в городе Хамм приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы.