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crazycat21
Forbes: США передали Украине танки Abrams c самой слабой защитой
Ещё одно доказательство того, что Штаты предпочитают передавать Украине устаревшую технику по цене новой

Танки Abrams. Фото: ©  Global Look Press / dpa / Nicolas Armer

В рамках западной военной "помощи" Украина получила западные основные боевые танки. Среди переданной техники британские Challenger 2, Leopard 2 различных модификаций и, конечно же, расхваленные M1 Abrams американского производства. Примечательно, что Штаты расщедрились всего на один батальонный комплект своих танков (31 машина). Да и с передачей своих неповоротливых бронированных монстров Вашингтон очень долго затягивал, каждый раз находя благовидные предлоги. 

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И если британские и немецкие танки продемонстрировали свою способность гореть под ударами русского оружия в ходе летнего "контрнаступления" ВСУ, закончившегося провалом, то американские боевые машины долгое время находились в резерве. Но настал и их черёд. В ходе боёв на Авдеевском направлении эти "лучшие" в мире танки стали гореть один за другим. 

Довольно любопытный материал об американских ОБТ на вооружении ВСУ опубликовало издание Forbes. Автором публикации является штатный военный обозреватель журнала Дэвид Экс. Этот эксперт никогда не был замечен в каких-либо симпатиях к России (скорее наоборот), но даже он вынужден признавать вполне очевидные вещи. 

Экс пишет, что американскими машинами был укомплектован танковый батальон 47-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас ведёт боевые действия к западу от Авдеевки. Данная механизированная бригада под собственным названием "Магура" считается элитной в ВСУ. Она была подготовлена иностранными инструкторами по стандартам НАТО и получила западную бронетехнику [прим.].

По данным эксперта Forbes, за несколько месяцев тяжелейших боёв, бригада потеряла восемь своих танков M1 Abrams. Потери техники происходили в основном от ударов российских FPV-дронов. Теперь военнослужащие бригады наконец-то пытаются решить эту проблему, наваривая на танки защитные решётки. На фотографии, недавно появившейся в сети, такая дополнительная защита видна как минимум на одном "Абрамсе".

Украинский танк Abrams, оборудованный решётчатой защитой башни

Дэвид Экс сообщает, что потери под Авдеевкой заставили командование 47-й бригады отвести танки M1 Abrams в тыл. При этом он ссылается на публикацию агентства Associated Press, которое цитировало адмирала ВМС США Кристофера Грейди, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Но две недели спустя после выхода публикации один из членов экипажа танка Abrams сообщил украинскому военному телевидению, что информация об отводе американских танков якобы является неправдой. 

Как заявил этот танкист, 47-я механизированная бригада просто внимательно относится к использованию неповрежденных "Абрамсов". С его слов, ВС РФ имеют превосходство в личном составе, технике и "всём остальном", поэтому постоянно приходится корректировать действия. 47-я механизированная бригада использует свои американские танки в качестве своего рода сил быстрого реагирования, которые обычно находятся в режиме ожидания за линией фронта. По признанию военнослужащего ВСУ, бригада могла бы использовать имеющиеся "Абрамсы" по-другому, если бы они были лучше защищены от ударов российских FPV-дронов. 

Дэвид Экс сообщает, что установленные решётки являются не единственным вариантом защиты танков M1 Abrams. Был также сделан заказ на американскую динамическую броню. Украинские танки M1A1 несут стандартные блоки реактивной брони M19, размещённые по плохо защищённым бортам корпусов. Но эти боевые машины не имеют реактивной брони на своих башнях. Украинский военный заявил, что танковый батальон бригады очень хотел бы, чтобы американские партнёры предоставили дополнительную динамическую защиту. Она необходима, чтобы защитить не только борта танков, но и их башни.

По данным обозревателя Forbes, американская армия решила эту проблему в своих новейших танках M1A2 Abrams. Машины получили дополнительные плитки пассивной брони по бортам башен. Но эта броня, вероятно, содержит обеднённый уран, который Штаты экспортируют в строгом соответствии с национальной политикой. Поэтому прежде чем отправить "Абрамсы" на Украину, Пентагон оплатил услуги подрядчиков, которые "вскрыли" башни, удалили из брони уран и заменили его вольфрамом.

Отмечено, что дополнительную броню ARAT на украинские "Абрамсы" установить не представляется возможным. Фирма Ensign-Bickford Aerospace and Defense из Калифорнии, которая выпускает эти "кирпичи", заявляет, что броня ARAT предназначена для защиты корпуса, "юбки" и башни танка. Но блоки этой динамической защиты крепятся к стойкам, которые производитель танков General Dynamics приваривает к броне. И поэтому остаётся неясным, сколько времени потребуется подрядчикам, чтобы приварить эти стойки, а Пентагону – поставить дополнительные комплекты брони.

По мнению Дэвида Экса, весь процесс может затянутся на месяцы. Видимо, танкистам 47-бригады надоело ждать, поэтому они просто установили на свои танки дополнительную решётчатую защиту. 

P.S. Таким образом, обозреватель Forbes всё же признал, что США передали Украине танки Abrams c самой слабой защитой. Но даже если заводская дополнительная защита всё же будет установлена на танки ВСУ, это никак не повлияет на ход событий. 

#новости #техника #оружие #танки #m1 abrams #бронетехника #fpv-дроны #абрамс
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