Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы "нападает" на Европейский союз сразу по нескольким направлениям: глушит сигналы GPS и использует мигрантов в качестве оружия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: © AP Photo / Virginia Mayo

После окончания Второй мировой войны граничащая с СССР (а затем и с Россией) Финляндия на протяжении десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет. При этом отношения между Москвой и Хельсинки были добрососедскими и основывались на взаимовыгодном сотрудничестве.

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Правда, с середины 90-х годов Финляндия стала не такой уж нейтральной после того, как страна присоединилась к международной программе "Партнёрство во имя мира". А это программа Североатлантического альянса. Однако даже это не мешало добрососедским отношениям между двумя странами. До того момента, как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а затем стала полноправным членом альянса.

Теперь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сделал новое заявление. Соответствующий материал разместило издание Politico.

Как говорится в публикации, господин Орпо заявил, что Россия якобы "нападает" на Европейский союз сразу по нескольким направлениям: она глушит сигналы GPS, она использует мигрантов в качестве оружия. Поэтом Евросоюз должен лучше реагировать [на угрозы].

"Мы должны признать, что Россия изменила поведение. Россия агрессивна, использует всевозможные гибридные инструменты против Запада, против Европы", — заявил премьер-министр Финляндии в видеоинтервью из своего офиса в Хельсинки.

Politico пишет, что Финляндия сама стала жертвой "злонамеренных" действий, большая часть которых якобы проведена Россией.

В вину нашей стране ставится повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, в прошлом году, а также разрыв телекоммуникационных кабелей между Швецией, Финляндией и Эстонией.

Кроме того, в регионе Балтийского моря часто наблюдаются сбои в работе систем GPS. Утверждается, что источник помех "следователи" обнаружили в глубине территории России. Вероятно, в данном случае иностранцы полагают, что во всём виновата работа российских систем РЭБ [прим.]. В результате вмешательства авиакомпания Finnair приостановила полеты в Тарту. Власти Эстонии во всём обвиняют Россию.

Более того, Россия отправила сотни мигрантов через границу с Финляндией, что побудило Хельсинки закрыть границу.

И в качестве вишенки на торте Poltico указывает недавнее предложение Министерства обороны РФ об уточнении границ страны в Балтийском море.

Politico сообщает, что Хельсинки пытается ограничить ущерб, который якобы может нанести Москва. Недавно правительство страны внесло в парламент предложение временно приостановить прием заявлений о предоставлении убежища на участках границы Финляндии.

"Сегодня ситуация на нашей границе спокойная, но это потому, что мы приняли решительные меры, мы закрыли все пункты пересечения границы. Но мы все еще знаем, что тысячи иммигрантов из третьих стран ждут возможности приехать до нашей границы, и мы знаем, что Россия может использовать их в любое время", — предупредил Орпо.

В этом году Евросоюз принял Миграционный пакт, меняющий правила предоставления убежища и облегчающий возвращение обратно людей, которые правительства третьих стран поощряли нелегально мигрировать в ЕС. Однако, по мнению премьер-министра Финляндии, Евросоюзу необходимо "сделать больше", нежели просто справится с пограничной угрозой. По мнению политика, необходимы инструменты, чтобы остановить это "оружие".