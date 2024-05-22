В ЕС объяснили это решение тем, что прибыль от реинвестирования средств не является суверенными активами.

Фото: EPA-EFE / PATRICK SEEGER После начала Специальной военной операции западные страны заморозили суверенные активы России, хранившиеся на заграничных счетах. Суммарная стоимость замороженных активов оценивается приблизительно в 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств хранится на европейских счетах.

Западные политики с самого начала "положили глаз" на эти средства. С самого начала стали раздаваться призывы изъять эти деньги и направить для оказания "помощи" Украине. Однако дальше слов дело не заходило. Европейские политики справедливо полагали, что экспроприация средств вызовет ответную, зеркальную реакцию России. Кроме того, такие действия могут обрушить всю финансовую систему еврозоны вместе с её международной валютой. Но что-то сильно изменилось...

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21 мая страны Евросоюза заключили соглашение об использовании прибыли от замороженных активов России. Речь о процентах, набежавших на российские деньги. Соглашение об использовании "непредвиденной прибыли" [формулировка ЕС, прим.] на уровне послов стран ЕС было достигнуто ещё в начале мая. А 21-го числа оно было утверждено на уровне правительств. Страны Европы решили, что 90% процентов "непредвиденной прибыли" от российских активов будут направлены в Европейский фонд мира. Именно из этого "мирного" фонда оплачиваются закупки вооружения для Киева. Ещё 10% будут использоваться для оказания помощи Украине "иными способами".

Россия отреагировала на такой грабительский шаг. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил что странам, входящим в Евросоюз, рано или поздно придётся вернуть награбленное, а сам факт воровства будет иметь непредсказуемые последствия для всей еврозоны.

Теперь же стало известно, что ЕС не намерен возвращать проценты от замороженных активов России даже после отмены санкций. Об этом сообщило агентство ТАСС. Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ. Соответствующая информация приведена в опубликованном "Официальном журнале ЕС".

"Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции", – говорится в этом документе.

На основании этого Совет ЕС сделал выводы о том, что доходы на проценты "не являются суверенными активами России". Соответственно нормы по защите суверенных активов к ним применить никак нельзя.

Поражает цинизм в формулировках – "неожиданные и экстраординарные доходы". При этом чётко указано, что эти доходы не принадлежат России. Похоже, что чиновники из Брюсселя считают, что чем замысловатее формулировка, тем потом будет легче оправдываться. Решение о не возможности возврата России набежавших процентов после отмены санкций принял кто? Совет ЕС – один из двух законодательных органов Евросоюза. Вроде бы уважаемая организация, как оказалось, пляшущая под дудку Вашингтона.

Вообще эта ситуация сродни той, чтобы заявить клиенту банка о том, что проценты на его вклад принадлежат банку.