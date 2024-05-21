Южная Корея планирует включить в состав вооружения своего самолёта немецкие средства поражения.

Изображение: Diehl Defense

Немногие страны мира имеет собственное военное авиастроение. Тем более не многие страны могут проектировать и серийно выпускать истребители пятого поколения. К таковым относятся Россия, Китай и США. Определённые наработки в данном направлении также имеются у Турции и Южной Кореи. Про турецкий перспективный стелс-истребитель KAAN, который проходит заводские испытания, известно достаточно мало. Анкара утверждает, что это самолёт именно пятого поколения. Зато авиастроители Южной Кореи с самого начала признали, что и не замахивались на пятое поколение, что их KF-21 Boromae является переходной машиной поколения 4,5. Целью программы является создание самолёта, который заменит морально и физически устаревшие истребители американского производства.





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Свой первый полёт южнокорейский KF-21 Boromae совершил 19 июля 2022 года. В настоящее время машина проходит весь цикл испытаний и доводки. Производство истребителя планируется начать в 2026 году.

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae впервые успешно запустил ракету класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T. Сама ракета является продуктом немецкой фирмы Diehl Defence.

Для испытательного пуска применялась ракета, оснащённая радаром с активной фазированной решёткой (АФАР). Этот радар и навёл ракету на дрон-мишень. Пуск аналогичной ракеты проводился в 2023 году, но тогда использовалась "неуправляемая" версия боеприпаса. То есть просто проверялся сход ракеты с держателей и её полёт.

Испытательные стрельбы являются частью сотрудничества между производителем ракет Diehl Defense и производителем KF-21 Korea Aerospace Industries (KAI), которые сотрудничают с 2017 года. Ожидается, что ракеты IRIS-T войдут в комплект авиационных средств поражения истребителя KF-21 Boromae после принятие его на вооружение в 2026 году.

Ракета IRIS-T малой дальности класса "воздух-воздух" была принята на вооружение в 2005 году. Изделие оснащено инфракрасной головкой самонаведения. Ракета предназначена для замены американской AIM-9 Sidewinder.

Успешные боевые стрельбы с истребителя KF-21 являются важной вехой в послужном списке программы IRIS-T. Ракета ещё раз доказывает свою совместимость как с устаревшими, так и с современными истребителями. В феврале 2024 года KAI и Diehl Defense договорились начать интеграцию IRIS-T на лёгкие учебно-боевые самолёты FA-50. С ракетами IRIS-T на оба южнокорейских самолёта будут готовы к выполнению сложных боевых задач.