Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Южнокорейский истребитель KF-21 провёл испытательный пуск ракеты IRIS-T класса «воздух-воздух»
Южная Корея планирует включить в состав вооружения своего самолёта немецкие средства поражения.

Изображение: Diehl Defense

Немногие страны мира имеет собственное военное авиастроение. Тем более не многие страны могут проектировать и серийно выпускать истребители пятого поколения. К таковым относятся Россия, Китай и США. Определённые наработки в данном направлении также имеются у Турции и Южной Кореи. Про турецкий перспективный стелс-истребитель KAAN, который проходит заводские испытания, известно достаточно мало. Анкара утверждает, что это самолёт именно пятого поколения. Зато авиастроители Южной Кореи с самого начала признали, что и не замахивались на пятое поколение, что их KF-21 Boromae является переходной машиной поколения 4,5. Целью программы является создание самолёта, который заменит морально и физически устаревшие истребители американского производства.


реклама

Свой первый полёт южнокорейский KF-21 Boromae совершил 19 июля 2022 года. В настоящее время машина проходит весь цикл испытаний и доводки. Производство истребителя планируется начать в 2026 году.

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae впервые успешно запустил ракету класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T. Сама ракета является продуктом немецкой фирмы Diehl Defence.

Для испытательного пуска применялась ракета, оснащённая радаром с активной фазированной решёткой (АФАР). Этот радар и навёл ракету на дрон-мишень. Пуск аналогичной ракеты проводился в 2023 году, но тогда использовалась "неуправляемая" версия боеприпаса. То есть просто проверялся сход ракеты с держателей и её полёт.

Испытательные стрельбы являются частью сотрудничества между производителем ракет Diehl Defense и производителем KF-21 Korea Aerospace Industries (KAI), которые сотрудничают с 2017 года. Ожидается, что ракеты IRIS-T войдут в комплект авиационных средств поражения истребителя KF-21 Boromae после принятие его на вооружение в 2026 году.

Ракета IRIS-T малой дальности класса "воздух-воздух" была принята на вооружение в 2005 году. Изделие оснащено инфракрасной головкой самонаведения. Ракета предназначена для замены американской AIM-9 Sidewinder.

Успешные боевые стрельбы с истребителя KF-21 являются важной вехой в послужном списке программы IRIS-T. Ракета ещё раз доказывает свою совместимость как с устаревшими, так и с современными истребителями. В феврале 2024 года KAI и Diehl Defense договорились начать интеграцию IRIS-T на лёгкие учебно-боевые самолёты FA-50. С  ракетами IRIS-T на оба южнокорейских самолёта будут готовы к выполнению сложных боевых задач.

#новости #оружие #ракеты #истребители #военные новости #самолеты #боевая авиация #iris-t #истребители 5-го поколения #kf-21
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
5
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
11
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
6
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
7
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
1
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
11
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Сотрудники BYD устроили забастовку и выдвинули нестандартное требование — они хотят больше работать
1
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+
Обнаружена первая игровая портативная консоль с чипами Intel Lunar Lake от компании Shenzhen Weibu
+
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
77
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
14
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
20
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
36
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Виктор Тимофеев vikttimo
00:48
точность баллистических ракет кндр никакая ,попадает в японское море
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
32Влад32
00:48
У меня игровая мышка от A4Tech сделанная в 2006 году. Когда покупал - не помню. Раза три точно перебирал, чистил. Последний раз пару кнопок поменял местами. Но старался делать быстро, не тратя лишнее ...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Alxndr
00:46
Автор, а купить себе любимому нормальную "клаву" с гравировкой, а не дЕшманскую с маркировкой, не пробовал ?
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Сома Речная
00:42
У тебя нет морального права так говорить пока игра не выйдет. Плавники даю на отсечение, это будет самая технически продвинутая игра всех времён. Рдр2 в свое время задрал планку, теперь им надо ее пер...
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Andrey
00:41
Адепт "ртх это маркетинг" вылез?)
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Сома Речная
00:40
ПК платформа универсальная, а на плойке только и остаётся шо играть в игры по конскому ценнику
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Alxndr
00:39
Никакой ответки не боится. Интересно почему ?
Зеленский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной и разрешить Киеву наносить удары по территории РФ
32Влад32
00:39
До него дошло, что ему недолго осталось дергаться, вот и пытается хоть как то продлить своё пребывание на этом свете.
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
Сома Речная
00:38
Не ломанут и не сольют, времена уже не те когда игры ломали пачками. Рдр2 до сих пор нормально в пиратку играть нереально, без каких то танцев с бубном. А сколько крупных игр до сих пор не взломаны из...
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
32Влад32
00:36
А сколько мужиков осталось на Украине?
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем