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crazycat21
Зеленский: Украине необходимо минимум 120−130 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства
Зеленский требует от Запада ещё больше боевых самолётов, кроме обещанных. А ещё он считает, что авиация НАТО может помочь Киеву, действуя из воздушного пространства стран Европы

Президент Украины Зеленский в кабине истребителя F-16 во время посещения датской авиабазы в в Войенсе, август 2023 года. Фото: © AFP 2023 / Mads Claus Rasmussen

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". В свою очередь, киевские деятели продолжают эту помощь настойчиво требовать. Одним из требований киевского режима к западным странам стало предоставление истребителей F-16 американского производства. США и европейские страны долго отбивались от такого шага, но в конечном итоге требования Киева были удовлетворены. По крайней мере, на словах точно. 

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Специально была создана так называемая истребительная коалиция европейских стран, а на роль "доноров", которые должны передать свои самолёты из наличия были назначены Дания, Бельгия, Нидерланды и, вроде бы, Норвегия. Украинские лётчики проходят обучение за рубежом, а сроки поставок самолётов Киеву всё откладываются по всяким "объективным" причинам. Но в столицах Европы говорят, что вот-вот передадут Киеву технику. Согласно открытым данным, Дания намеревается передать 19 самолётов F-16, ещё 24 подарят Нидерланды [заявление министра обороны Кайсы Оллонгрен от начала апреля, прим.], ещё что-то подкинут Бельгия и Норвегия. Всего, как пишет иностранная пресса, Киев может получить от 40 до 60 истребителей американского производства. Правда, неизвестно когда. Похоже, что западные политики внимательно следят за происходящим на украинском театре военных действий и не сильно горят желанием рисковать имуществом стран. Потому что это деньги.

Но и обещанных шести десятков самолётов Киеву показалось мало. Зеленский дал довольно объёмное интервью информационному агентству Reuters, в котором в свойственной ему манере изложил собственное виденье событий. И в ходе этого интервью Зеленский заявил, что Украине необходимо 120-130 истребителей F-16 для защиты своего воздушного пространства. Это как минимум.

"Русские используют 300 самолётов, атакуя территорию Украины. Нам нужно как минимум 120−130 [истребителей F-16], чтобы противостоять им", – сказал он.

Говоря об обещанных Западом Киеву самолётах, Зеленский также включил "обиду" и заявил, что западные страны могли бы помочь Украине своей авиацией, поднимая свои истребители с аэродромов стран Европы для перехвата российских ракет. Ниже представлена цитата, приведённая агентством ТАСС.

"Вы [страны Запада] не можете обеспечить это [передачу боевых самолетов Украине] прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели [над Украиной]".

По версии Зеленского, такое применение западной боевой авиации не будет являться нападением НАТО [на Россию], и не вовлечёт страны альянса в конфликт.

P.S. Так или иначе складывается впечатление, что киевские деятели поставили перед собой задачу втянуть страны Североатлантического альянса в прямое военное противостояние с Россией. Потом хоть трава не расти...

А вообще современный киевский режим руководствуется принципом "просишь больше – дадут меньше". Это к вопросу об истребителях F-16. Ведь пообещали же шесть десятков самолётов. Передадут, может быть и когда-нибудь. Но Киеву вдруг захотелось в два раза больше. Кстати, цифра в 120-130 самолётов взята Зеленским не "с потолка". Ещё в августе 2023 года командование Повитряных сил ВСУ заявляло, что Киеву необходимо 128 самолётов "для замены старого авиапарка" и укомплектования четырёх авиационных бригад.

#новости #украина #политика #оружие #нато #ракеты #f-16 #истребители #самолеты #боевая авиация
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Зеленский: Украине необходимо минимум 120−130 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства
Obscury
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Вот тут согласен. Это уже не воровство, а трофейные копии. Тут нужно принципиальностью отвечать на принципиальность.
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