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crazycat21
Финляндия построит завод по производству тротила для удовлетворения спроса со стороны Европы
Финляндия решила заработать в условиях повышенного спроса.

Финские артиллеристы ведут огонь на учениях. Фото: Puolustusvoimat (Cилы обороны Финляндии)

Министр обороны Финляндии Анти Хяккянен заявил, что правительство его страны намеревается построить завод по производству взрывчатых веществ, точнее, тротила. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

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Как говорится в публикации, такой шаг является ответом на повышенный спрос со стороны стран Европы, проявившийся на фоне продолжающегося конфликта на Украине. В настоящее время единственным государством Евросоюза, имеющим завод по производству тротила, является Польша. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle, которая также первой рассказала о планах властей Финляндии. По данным финского СМИ, тротил используется в артиллерийских и миномётных снарядах, и его производство обходится значительно дешевле, чем производство новых видов взрывчатки.

"Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом", — цитирует Хяккянена Yleisradio Oy .

Переговоры с представителями бизнеса, частными инвесторами и оборонной промышленностью Финляндии уже начались. Со слов министра обороны страны, игроки рынка осведомлены, что спрос на такую продукцию [тротил, прим.] имеется. Государство в любом случае играет "очень сильную" контролирующую роль.

Окончательное местоположение будущего завода по производству взрывчатки пока не определено. Решение по данному вопросу ожидается весной. Правда, не указано, весной какого года. Ещё эта весна не закончилась [прим.].

Как заявил Анти Хяккянен, "быстрое" решение вопроса будет способствовать тому, что производство будет запущено через год или два. Также министр добавил, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение с другими странами Северной Европы.

По данным Defense Post, в марте текущего года Финляндия получила от Евросоюза 32,5 миллиона евро (35 миллионов долларов США) для производства боеприпасов. Ранее Министерство обороны страны заплатило 24 миллиона евро за выпуск боеприпасов, предназначенных для нужд финской армии.

P.S. Чистой воды бизнес. Европейские страны, активно "помогая" Украине сильно истощили свои артиллерийские арсеналы. Сейчас они спешно пытаются нарастить выпуск снарядов, только столкнулись с дефицитом взрывчатых веществ. Поэтому финны решили просто немного заработать.

#новости #оружие #европа #военные новости #финляндия #боеприпасы #снаряды #взрывчатка
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