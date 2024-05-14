Британский министр объяснил необходимость в новых кораблях "угрозой" со стороны России и Китая

Лазерная установка DragonFire. Фото: Naval News

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в своём интервью газете The Daily Telegraph анонсировал пополнение в корабельном составе Королевского флота. С его слов британская морская пехота [входит в состав ВМС, прим.] получит шесть многоцелевых кораблей "обеспечения" в связи с растущей угрозой со стороны России и Китая. Слова министра приводит агентство ТАСС.

реклама "Мы делаем критически важные инвестиции в кораблестроение для создания в будущем королевских ВМС, которые смогут сдержать наших противников и в случае необходимости победить [на поле боя], – сказал он. – С учетом того, что такие страны, как Китай и Россия, усиленно вкладываются в свои вооруженные силы, мы должны гарантировать, что Великобритания возглавит усилия союзников, чтобы Запад не отставал в этом вопросе".

По данным британского издания, проектирование кораблей только началось. Запланированные "вымпелы" относятся к классу многоцелевых кораблей поддержки (MRSS) и предназначены для быстрой доставки морских пехотинцев к побережью по всему миру. Отмечается, что каждый такой корабль будет оборудован вертолётным ангаром, доком для десантного судна. Кроме того, появится запускать с кораблей ударные беспилотники. А ещё в британском военном ведомстве намереваются установить на новые корабли систему лазерного вооружения DragonFire, в настоящее время находящуюся на испытаниях. Данная система предназначена для борьбы с дронами и ракетами противника. Предполагаемый срок принятия на вооружение DragonFire – 2027 год.

Что касается самих кораблей, запланированных к постройке, то они должны заменить в составе Королевского флота десантные корабли-доки HMS Albion и HMS Bulwark (в составе флота соответственно с 2003 г. и 2005 г.), а также вспомогательные десантные корабли-доки RFA Lyme Bay, RFA Mounts Bay и RFA Cardigan Bay. Последние были приняты в состав флота в 2006-2007 годах.

Как сообщает агентство Reuters, шесть новых кораблей являются частью программы, включающей 28 кораблей и подводных лодок, которые строятся или находятся в стадии разработки для ВМС Великобритании. Со слов Гранта Шэппса, данная программа является новым "золотым веком британского судостроения".

P.S. Военно-морские амбиции Великобритании до сих пор никуда не делись, хотя бывшая "владычица морей" давно утратила свою мощь. Интересно, а где британцы собираются брать экипажи для новых кораблей? Ведь они уже сейчас вынуждены списывать вполне боеспособные "вымпелы" для того, чтобы сформировать команды для новых фрегатов. Понятно, что личный состав наберут из команд старых десантных кораблей. Но до постройки новых ещё пройдёт достаточно много времени, всё может измениться. Кроме того, Королевский флот постоянно преследуют неудачи, связанные с техническим состоянием кораблей. В этом случае показательными являются оба британских авианосца.