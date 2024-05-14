В "лучших" традициях британский премьер обвинил во всех бедах Россию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: © AP Photo / Tolga Akmen

Выступая на заседании аналитического центра Policy Exchange, британский премьер обвинил Россию в ядерной эскалации. По версии этого политика, якобы "безрассудство" российского руководства привело к тому, что мир подошёл к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с 1962 года [со времён Карибского кризиса, прим.]. Кроме того, Сунак заявил, что это именно РФ в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Европу, что оказало "разрушительное" воздействие на жизнь населения и поставило под угрозу европейскую энергетическую безопасность. Дальше больше... Как заявил раздухарившийся глава кабинета министров Великобритании, в мире серьёзных конфликтов и постоянной опасности сто миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Понятно, что слова Сунака были ориентированы прежде всего на внутреннего слушателя, чтобы поддержать рейтинг Консервативной партии, но всё же...

Во-первых, Россия никогда не стремилась к ядерной эскалации. В точности наоборот. Первыми начали США, когда в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), являющегося одним из основополагающих документов по глобальной безопасности. Кроме того, ведь именно войска киевского режима, поддерживаемого Западом, постоянно осуществляют обстрелы Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе. Тем самым Киев и Запад ставят под угрозу огромные территории и их население. А что касается заявленных учений Вооружённых сил России с подготовкой к применению тактического ядерного оружия, то это лишь ответ на агрессивные заявления отдельных западных политиков. Кто является инициатором "ядерной эскалации"? Ответ очевидный.

Во-вторых, что касается поставок газа. Так снова начали Штаты. Затем сама Великобритания полностью отказалась от импорта российских энергоносителей. Произошло это ещё в августе 2022 года. А затем от поставок российского газа в принудительном порядке "отказались" и другие страны Европы. По странному стечению обстоятельств, диверсии на "Северных потоках" произошли через месяц после шага Великобритании. Кроме того, одна из ниток СП-2 по-прежнему осталась в работоспособном состоянии, по ней можно поставлять газ в Европу. Но Германия этого газа "не хочет". Почему? Потому что есть запрет Вашингтона.

В-третьих, касательно ста миллионов беженцев. По версии Сунака, выходит, что снова виновата Россия. Однако почему-то британский политик не упомянул, что это Запад нес "демократию" в виде бомб под крыльями своих боевых самолётов в Ирак, Ливию, Афганистан. И это благодаря действиям Запада произошли Арабская весна и кризис в Судане. Кроме того, именно британцы стояли за организацией украинских Майданов, которые в итоге привели в гражданской войне и нескольким волнам беженцев. Миллионы украинцев направились в Россию.

В общем, ничего нового господин Сунак не сказал. Всё в рамках политики англосаксонского мира, по-прежнему претендующем на мировое господство. Однако мир уже никогда не будет однополярным, что Россия наглядно продемонстрировала.