Defense Post о "вундерваффе" на новых принципах, разработанных для борьбы с беспилотниками противника.

Новая система вооружения направленной энергии. Фото: Gabriele Molinelli через соцсети

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что британская армия испытала новое оружие направленной энергии, в котором используются передовые радиочастотные технологии для воздействия на электронные схемы.

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Система смонтирована на грузовом автомобиле. Она является частью проекта EALING и предназначена для "стратегического" противодействия растущим угрозам, исходящим от беспилотников. Система может обнаруживать, отслеживать и поражать цели "в нескольких областях". В данном случае, вероятно, речь идёт о работе по нескольким направлениям [прим.].

Сообщается, что система имеет достаточно компактную конструкцию по сравнению с первоначальными концептами. Пушка направленной энергии устанавливается на грузовик MAN HX60 c колёсной формулой 4×4, а не на HX77 c колёсной формулой 8×8.

По данным Defense News, ранее новая технология была продемонстрирована 7-й группой ПВО на острове Торни что на юго-востоке Англии.

Недавно испытанное оружие направленной энергии по своей концепции похоже на систему Leonidas от компании Epirus. Обе системы используют "нелетальный" подход к ликвидации возникающих угроз. Они выжигают электронику дронов, не нанося им необратимых повреждений.

Как говорится в публикации Defense News, благодаря доступности коммерческих компонентов, система может быть адаптирована к более широким частотам для одновременной борьбы с угрозами.

Со слов Мэтта Корка, руководителя проекта, радиочастотная пушка в скором времени может быть использована для защиты стратегических объектов или транспортных конвоев.

P.S. Оружие на новых принципах – это хорошо, поскольку прогресс не стоит на месте. Однако современный конфликт не выиграть одними лишь "вундерфаффе". Суровые реалии тому свидетельство. Нужны танки, самолёты и артиллерия. А с этим у британцев проблемы. Впрочем, это проблемы самих британцев.