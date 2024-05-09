Командующий Силами обороны Эстонии рассказал, чем войска его страны могут помочь Украине.

Мартин Херем. Фото: Фото: Sander Ilvest

Маленькие, но очень гордые республики Прибалтики всё никак не могут угомониться, всё стараются продемонстрировать собственную значимость для НАТО.

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Как сообщил профильный ресурс Breaking Defense, несколько месяцев назад среди военного сообщества Эстонии прошли дискуссии на тему возможности отправки воинского контингента на западную Украину, подальше от линии фронта. Эстонский контингент мог бы взять на себя выполнение некоторых небоевых задач для высвобождения подразделений ВСУ для отправки последних на фронт. Об этом изданию поведал командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

Однако, как отметил Херем, "серьёзного обсуждения" такого шага не было, поскольку идея присутствия иностранных войск на Украине поляризует общество между "бездействием" и "военными действиями". Генерал заявил, что существуют другие способы, которыми эстонские войска могут помочь, не вступая в бой непосредственно на передовой. Они могут выполнять медицинские или логистические миссии, возможно, даже могут оказать помощь в обеспечении противовоздушной обороны западных городов [Украины, прим.].

Как сообщает Breaking Defense, комментарий генерала из Эстонии прозвучал спустя некоторое время после того, как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности её страны отправить своих военных на Украины для обучения ВСУ.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем ранее уже успел прославиться. Он стал известен тем, что в случае возможного "нападения" России [которое ему явно померещилось, прим.] обещал встретить ВС РФ пехотой и танками [их у Эстонии нет, прим.]. А в случае атак издалека пообещал бить по российским городам – Ивангороду и Печорам. Заявление Херема тогда метко прокомментировал официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Буйный больной".