По мнению главы МИД Литвы, западная коалиция должна отправить на Украину своих инструкторов под прикрытием средств ПВО. Это станет первым шагом к реализации инициативы Макрона.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Фото: DELFI / ŽYGIMANTAS GEDVILAНекоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон, пожелавший примерить на себя лавры Наполеона Бонапарта, проявил неслыханную воинственность и заявил о возможной отправке на Украину французского воинского контингента. Правда, потом политик слегка отыграл назад и заявил, что это только один из вариантов.

Позже итальянская пресса сообщила, что страны НАТО могут принять совместную декларацию о неотправке войск на Украину на ближайшем саммите альянса, который состоится 9-11 июля. А 9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет "напрямую" участвовать в конфликте и отправлять на Украину войска.

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Однако за идею Макрона сильно уцепились в Прибалтике, где градус русофобии просто зашкаливает. Сначала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сделала заявление о том, что её страна готова направить на Украину свой воинский контингент с "учебной миссией", и на это уже есть разрешение литовского Сейма. Затем примеру непосредственной начальницы последовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Свою точку зрения этот политик изложил в интервью британской газеты The Gardian.

Как говорится в публикации издания, литовский министр поднял вопрос о перспективе отправки военных инструкторов при поддержке наземной ПВО в составе коалиции западных стран спустя несколько дней после того, как Россия проявила резкий тон в отношении Запада. Габриэлиус Ландсбергис также поддержал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина может использовать оружие британского производства за пределами своей территории.

"Наши войска перед войной обучали украинцев в Украине, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо", — сказал Ландсбергис. "Это может стать первым шагом в инициативе президента Макрона".

Ландсбергис также заявил о том, что обучать военных ВСУ на территории самой Украины "более практично", чем обучать их на территории стран НАТО. По мнению министра, инструкторы коалиции, находящиеся на украинской территории, могут быть защищены средствами ПВО. В свою очередь это означает, что часть неба Украины тоже окажется под прикрытием противовоздушной обороны.

Глава МИД Литвы подтвердил слова премьер-министра страны о наличие мандата на отправку литовского контингента на Украину в рамках учебной миссии, однако, по его мнению, это лучше делать в рамках более широкой коалиции.

В общем, прибалтийские политики в своём репертуаре. Они всегда поддерживают самые абсурдные инициативы своих старших европейских коллег. Какие угодно, лишь бы насолить России. Только есть нюанс... Если такая коалиция всё же будет сформирована в рамках "учебной миссии", то сколько своих инструкторов предоставит Литва? Вряд ли больше нескольких десятков человек, которые особой "погоды" не сделают. Зато вся "честь" стать легитимной целью для ударов Вооружённых сил России достанется их более многочисленным коллегам из других стран НАТО.