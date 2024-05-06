Военный из НАТО считает, что после территориальных уступок Украина может вступить в Североатлантический альянс.

командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис перед истребителем Eurofighter ВВС Германии на латвийской базе ВВС Лиелварде. Фото: Александр Вельшер/dpa

Западные высшие военные не перестают "удивлять" своими заявлениями, впрочем, как и западные политики. Особенно в таких громких заявлениях преуспели чины из республик Прибалтики. Хотя эти страны можно назвать западными лишь с огромной натяжкой.

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Как сообщаю СМИ, командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис в интервью берлинскому изданию Berliner Zeitung поделился мнением, что Киеву придётся пойти на некоторые территориальные уступки для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. В качестве примера этот военный привёл Финляндию, которая по результатам советско-финляндской войны 1939-1940 гг. потеряла часть территорий, но осталась "свободной". При этом латвийский полковник уточнил, что это только его личное мнение, а не мнение всех Вооружённых сил [Латвии, прим.].

"Финляндия потеряла части своей территории, но взамен получила свободу. Это мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", — отметил Масулис.

С точки зрения этого военного из самого "миролюбивого" и "сугубо оборонительного" блока, если Киев пойдёт на территориальные уступки, то Россия и НАТО должны договорится о немедленном вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Логика командующего ВВС Латвии просто не поддаётся никакой логике. Интересно, там всерьёз не понимают или просто делают вид, что понимают? О каком суверенитете Украины говорил этот военный, если Украина давно утратила какую-то либо субъектность? Кроме того, ещё до начала Специальной военной операции Россия потребовала от Запада предоставить конкретные гарантии безопасности. И одним из требований являлся отказ Украины от вступления в НАТО.