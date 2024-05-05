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crazycat21
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
Профильный американский ресурс сообщил, что Израиль решил законсервировать свои ЗРК Patriot из-за низких боевых характеристик этих систем

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ЗРК Patriot израильской армии. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Довольно необычная новость была опубликована на страницах профильного ресурса Military Watch Magazine (MWM). Как говорится в материале, Армия обороны Израиля подтвердила планы по консервации поставленных Соединёнными Штатами систем противовоздушной обороны MIM-104 Patriot менее чем через месяц после массированного удара, нанесённого Ираном.

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По данным ресурса, решение снять с вооружения зенитно-ракетные комплексы выглядит "необычным" на фоне беспрецедентного давления, которое испытывает израильская противовоздушная оборона. Ряд аналитиков интерпретировали такое решение как признак существенных недостатков в американских ЗРК. Отмечено, что послужной список системы оставлял желать лучшего в различных операциях: от войны в Персидском заливе до защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов Йемена. Но что наиболее важно для Израиля, так это то, что система Patriot часто демонстрировала "склонность к дружественному огню".

По данным MWM, источники в вооружённых силах США сообщили, что 40% беспилотников, сбитых израильскими силами за последние месяцы, принадлежали... Израилю.

Отмечено, что хотя остаётся неясным, в какой степени системы Patriot применялись в последние месяцы, эти ЗРК имеют достаточно продолжительную историю дружественного огня, получившую огласку во время вторжения Штатов в Ирак. Лётчики ВВС и ВМС США считали эти комплексы самой большой угрозой, с которой им довелось столкнуться в воздухе. "Пэтриоты" до чертиков напугали нас", — резюмировал один из пилотов F-16.

MWM отмечает, что другие инциденты, когда зенитные ракеты повредили жилые районы после неудачного перехвата, ещё больше увеличивают вероятность того, что Силы обороны Израиля воспринимают американские ЗРК как большую опасность.

Ранее комплексы Patriot представляли собой средний уровень противовоздушной обороны Израиля. Система "Железный купол" обеспечивала защиту от дронов и реактивных снарядов, а комплекс "Хец" ("Стрела") обеспечивал перехват баллистических ракет на очень больших высотах. Однако затем "Пэтриоты" были заменены на систему "Праща Давида", разработанные фирмой Raytheon и израильской компанией Rafael. По своим характеристикам новая система заметно превосходит американский Patriot. Отличительной особенностью новой системы названо применение ракет Stunner с двухрежимной системой самонаведения. Каждая из таких ракет имеет две ГСН: одну с радаром с активной решёткой и электронным сканированием и вторую инфракрасную.  Любая из ГСН может навести ракету на цель, а использование двух головок значительно снижает вероятность того, что "цели заманят в ловушку или заблокируют свои ракеты при приближении". 

Как сообщает MWM, хотя и считается, что система "Праща Давида" пришла на смену комплексам "Пэтриот", огромное количество ракет и беспилотников, с которым предположительно столкнётся Израиль в случае эскалации конфликта с Ираном или ливанским движением "Хезболла" означали, что ЗРК американского производства будут оставаться на вооружении Израиля для того, чтобы снизить вероятность подавления ПВО. Существующий запас зенитных ракет израильской армии считается абсолютно недостаточным для предотвращения масштабных обстрелов со стороны любого из противников. Поэтому решение о снятии с вооружения систем "Пэтриот" считается необычным. Особенно после того, как противники Израиля продемонстрировали способность наносить удары при помощи высокоточного оружия. Таким образом, вывод из эксплуатации ЗРК Patriot интерпретируется как признак неудовлетворенности его характеристиками.

#новости #техника #армия #оружие #ракеты #пво #patriot #военные новости #конфликты #mim-104
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