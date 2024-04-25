В Вашингтоне о чём-то стали догадываться

Фото: Li Ga/Xinhua/Global Look Press

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, в марте 2024 года официальный Пекин заявил, что увеличивает свои оборонные расходы на 7,2% в текущем году – до 1,665 триллиона юаней (231,4 миллиарда долларов).

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Но, по словам покидающего свой пост главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Акилино, Китай тратит на оборону значительно больше, поскольку напряжённость вокруг Тайваня и в регионе Южно-Китайского моря сохраняется. В качестве обоснования своей оценки американский военачальник привёл всё более агрессивную риторику и действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Несмотря на экономический спад, существует сознательное решение финансировать военный потенциал", — заявил Акилино репортерам в Токио."Это меня беспокоит".

Ранее адмирал Акилино отметил усилия Пекина по быстрому наращиванию своего военного потенциала на фоне предполагаемого противостояния с США. С того момента, как президент Джо Байден занял свой пост в 2021 году Поднебесная пополнила свой арсенал более чем 400 боевыми самолётами и 20 крупными военными кораблями. Кроме того, Китай удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

По мнению американского военного, такие действия могут соответствовать директиве Си Цзииньпина о подготовке Народно-освободительной армии Китай к вторжению на Тайвань к 2027 году. Информацию о существовании такой директивы в 2022 году предоставил представитель ЦРУ Дэвид Коэн [прим.].

Как сообщает Defense Post, Майк Роджерс, председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, заявил что способность Китая разрабатывать и внедрять современное вооружение является свидетельством того, что беспрецедентный уровень расходов на оборону теперь окупается. Роджерс добавил, что благодаря наличию флота из 340 кораблей, включающего авианосец и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, Китай теперь может проецировать силу далеко вглубь Тихоокеанского региона.

P.S. Мнение американского адмирала о том, что Китай тратит на оборону больше, чем заявляет, не лишено логики. Но что поделать, если время такое? Тем более Вашингтон и не скрывает, что Пекин является для него главным противником. В оборонной стратегии США так и указано, что Китай является главной угрозой.