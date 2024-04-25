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crazycat21
Белый дом: мы не хотим запрещать TikTok , просто продайте его нам
Немного о "национальной безопасности" США

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: © Evan Vucci/AP

Всё, что необходимо знать о бизнесе по-американски...

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Президент Джо Байден подписал закон о запрете на территории США социальной сети TikTok в том случае, если владелец – китайский IT-гигант ByteDance не продаст приложение в течение девяти месяцев. Данный срок может быть продлён ещё на три месяца при условии, что регулирующие органы увидят прогресс в процессе продажи.

С комментариями по данному поводу в ходе регулярного брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что у Вашингтона нет намерений запретить социальную сеть на территории Штатов, просто там хотят чтобы её владелец продал сеть американскому бизнесу. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"В первую очередь мы ясно дали понять, и члены Конгресса ясно дали понять, что мы не хотим запрета [TikTok]. Речь идет не о запрете. Речь идет о продаже. Речь идет о нашей национальной безопасности. Речь идет не об американцах, использующих TikTok, а о владельцах из КНР. Речь идет о контроле над TikTok. Поэтому мы хотим, чтобы [ByteDance] от нее отказалась, продала ее, но мы не требуем запрета. Этот закон не об этом", – утверждала пресс-секретарь.

 Также Карин Жан-Пьер добавила, что китайские власти "должны разрешить" продажу социальной сети.

"Что касается закона, то сейчас у нас есть время посмотреть, как он будет действовать. Уже появились американские инвесторы, которые хотят и заинтересованы в покупке TikTok. <...>. Мы позволим этому процессу идти своим чередом", – подчеркнула официальный представитель Белого дома.

А что так можно было?

Американцы традиционно прикрываются своей "национальной безопасностью" ради корыстных интересов. Пример – когда Россия строила газопровод Северный поток-2, в Вашингтоне тоже очень много говорили о национальной безопасности и вставляли палки в реализацию проекта. А всё потому что дешёвый российский трубопроводный газ мешал американцам продавать Европе свой СПГ по абсолютно драконовским ценам. Так и в случае с китайской социальной сетью. У TikTok огромная аудитория в мире. Соответственно, это огромная прибыль. Вот в Вашингтоне и снова включили свою "национальную безопасность". В общем, ничего нового, ничего по ту сторону океана не меняется с момента появления этого "исключительного" [по версии Барака Обамы] государства.

Интересно, пойдут ли китайцы на уступки Штатам? Весьма и весьма сомнительно. Дело в том, что в мире всего четыре суверенных интернета. Кстати, именно суверенный интернет и является признаком независимости и самодостаточности государства. Таковой есть у России, Китая, США и что-то пытаются сообразить в Индии. Поэтому вряд ли Пекин допустить продажу собственной социальной сети.

#новости #сша #политика #китай #интернет #tiktok #bytedance #it-корпорации
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