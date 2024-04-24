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crazycat21
Главком Норвегии: Вооружённые силы России совершенствуются быстрее, чем ожидалось
Норвежский генерал о российской армии

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Эйрик Кристофферсен. Фото: Getty Images

Когда несколько лет назад коллективный Запад занялся подготовкой Украины на роль тарана против России, преследовалась одна единственная цель – максимальное ослабление России, с последующим подчинением для получения доступа к богатейшим ресурсам страны. Как в лихие 90-е годы. Однако что-то пошло не так... Россия сработала на упреждение.

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Даже после начала Специальной военной операции в европейских столицах и Вашингтоне потирали руки и строили планы. Западные политики предполагали, что российская армия будет максимально ослаблена, а экономика страны придёт в упадок из-за санкций. Соответственно, по предположениям коллективного Запада, Кремль просто будет вынужден пойти на уступки. Однако и тут снова для западного мира что-то пошло не так... Экономика страны находится в росте, а Вооружённые силы России постоянно совершенствуются, исходя из полученного опыта.

Свой взгляд на состояние российской армии изложил главнокомандующий Вооружёнными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен в интервью профильному изданию Breaking Defense.

Как заявил норвежский высокопоставленный военный, Вооружённые силы России совершенствуются быстрее, чем ожидалось. Отчасти это связано с тем, что российская экономика сумела перейти на военные рельсы и теперь способна производить вооружение даже более высокими темпами, чем в 2023 году.

"Модернизированные или перестроенные российские вооруженные силы сейчас больше похожи на наши, чем год назад... <...> они [Россия, прим.] смогли практически избежать санкций". 

Кроме того, как отметил Кристофферсен, в доктринальном плане Россия извлекает уроки из неудач 2022 года.

"Они извлекли уроки, которые они используют. Я думаю, им потребовалось еще некоторое время. Я думаю, что украинцы поначалу гораздо более инновационные. Но если у вас очень иерархическая система, то как только вы усвоите некоторые извлеченные уроки, которые действительно хотите реализовать, они смогут сделать это быстро", — сказал он. "Поэтому, если они [ВС РФ, прим.] решат перейти от пилотируемых к беспилотным системам в одной области, то, когда они решат это сделать, это произойдет быстро".

В общем, норвежский главком признал очевидное. Признал то, о чём боятся говорить западные политики, но не стесняются говорить военные. Фактически Эйрик Кристофферсен признал, что армия России в настоящее время является лучшей в мире. И это ещё не предел... Вероятно, именно по этому в западных столицах постоянно подогревается антироссийская истерия на тему того, что Россия в ближайшие годы якобы на кого-то собирается напасть. Хотя России это абсолютно не надо. Главное чтобы блок НАТО сам не лез. 

Кстати, западный военный позволил себе некорректное сравнение, когда заявил, что российская армия теперь "больше похожа" на норвежскую. Норвежская армия хоть и достаточно боеспособная, но никогда и рядом не стояла с армией России.


#новости #политика #армия #армия россии
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