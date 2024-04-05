Российские оборонные предприятия продолжают поставки техники в войска





БМП-3. Фото: mil.ru

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Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в состав государственной корпорации "Ростех") сообщил, что "Курганмашзавод", который в свою очередь является структурным подразделением холдинга, передал Вооружённым силам России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Техника передана в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Количество переданных БМ традиционно не разглашается.

Боевая машина пехоты третьего поколения – БМП-3, разработана Специальным конструкторским бюро машиностроения (СКБМ). Серийное производство этой боевой машины было налажено в 1987 году, в том же году она была принята на вооружение Советской армии. Техника предназначена для транспортировки мотострелков и их огневой поддержки в бою. В настоящий момент БМП-3 – лучшая боевая машина пехоты российской армии. Впрочем, лучшая в мире.

Главным преимуществом отечественной боевой машины над западными конкурентами (над той же американской M2 Bradley) является её высокая огневая мощь. БМП-3 вооружена 100-мм нарезным орудием, которое также способно стрелять управляемыми противотанковыми ракетами. В дополнение к главному калибру имеется 30-мм автоматическая пушка со скорострельностью 330 выстрелов в минуту. Вспомогательное вооружение представлено одним спаренным и двумя курсовыми пулемётами. Все калибра 7,62 мм. Для сравнения, большинство западных образцов современных БМП имеют орудие калибром не более 40 миллиметров. Кроме того, российская БМП-3 более манёвренная и подвижная по сравнению с громоздкими западными оппонентами.

Роман Хромов, заместитель исполнительного директора по государственному оборонному заказу и военно-техническому сотрудничеству "Курганмашзавода" ранее в интервью РИА Новости отметил, что после изучения российскими специалистами трофейной БМП Bradley было установлено, что американская машина полностью уступает российской БМП-3. Мощное 100-мм орудие российской "тройки" с первого же выстрела уничтожает боевые машины и бронетранспортёры противника.