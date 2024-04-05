Власти небогатой Греции в целях модернизации своей армии решили выложить достаточно приличную сумму за новые вертолёты

UH-60M Black Hawk. Фото: Lockheed Martin

Как сообщило агентство Reuters, парламент Греции сделку по покупке у американского оборонного концерна Lockheed Martin многоцелевых вертолётов UH-60M Black Hawk. В планах греческого правительства значится приобретение 35 таких машин. Стоимость контракта составляет 1,15 миллиарда евро (1,24 миллиарда долларов).

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По данным Reuters, эта сделка связана со стремлением греческих властей модернизировать свою армию.

Как сообщает профильный ресурс Army Recognition, стратегическое решение о покупке американских многоцелевых вертолётов было принято предварительных обсуждений, обнародованных в октябре 2023 года. На тот момент Греция намеревалась закупить до 49 вертолетов UH-60M Black Hawk, предназначенных для замены устаревших вертолетов Bell UH-1 Iroquois, стоящих на вооружении Сухопутных войск греческой армии.

Предстоящая сделка предусматривает также двухлетний контракт на поддержку и техническое обслуживание, который обеспечит плавный переход на новую технику. Выбор модели UH-60M компании Sikorsky, дочерней компании Lockheed Martin, обусловлен желанием греческих военных упростить оперативное обслуживание своих вертолетов. Всё дело в том, что на "Чёрных ястребах" стоят такие же двигатели, как и на вертолётах AH-64 Apache и MH-60 Romeo [морская версия UH-60M, прим.], уже стоящих на вооружении Греции.

Предполагается, что предстоящая сделка существенно увеличит оперативный потенциал и боевую готовность греческих вооружённых сил. В отличие от старых вертолетов UH-1, Black Hawk более экономичны и менее аварийны. Греческая армия имеет в своём распоряжении 64 вертолета Bell UH-1. Эти машины выполняют в основном транспортные функции.

P.S. Обращает на себя итоговая стоимость контракта ($1,24 миллиарда). То есть средняя стоимость каждого вертолёта – $35,4 миллиона. Да за такие деньги можно приобрести неплохой истребитель. Или в иных геополитических условиях закупить российские вертолёты в гораздо большем количестве. Но власти небогатой Греции придерживаются принципов трансатлантической солидарности. А это "солидарность" трансформируется в круглые суммы, которые оседают на счетах военно-промышленного комплекса США.