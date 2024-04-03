В подписанном соглашении по безопасности снова нет ни слова о каких-то "гарантиях"

Как сообщило информационное агентство Reuters, президент Финляндии Александер Стубб во время своего визита в Киев подписал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение о безопасности для Украины. Срок действия подписанного соглашения составляет 10 лет.

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Reuters пишет, что после подписания пакта Финляндия стала восьмой страной НАТО, подписавшей с Украиной двустороннее соглашение по безопасности. В результате подписания документа североевропейская страна берёт на себя обязательства о сотрудничестве в области безопасности и военной поддержке Киева, пока последний ведёт "сдерживание" российских войск.

Кроме того, по данным Reuters, Финляндия выделит Киеву 188 миллионов евро (203 миллиона долларов) в виде дополнительной военной помощи. Пакет помощи будет включать средства ПВО и боеприпасы крупного калибра. Вместе с этой суммой суммарный вклад Хельсинки в "помощь" Киеву составит 2 миллиарда евро за последние два года.

"Мы не оказываем военную поддержку только Украине, чтобы защитить себя, мы оказываем эту военную поддержку Украине, чтобы она выиграла эту войну", – заявил Стубб на совместной пресс-конференции в Киеве.

В своём материале Reuters сообщает, что во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Зеленский заявил о якобы имеющихся намерениях России дополнительно мобилизовать 300 тысяч человек уже к 1 июня текущего года. При этом агентство отметило, что он не предоставил никаких доказательств для подтверждения своих слов.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что подписанное соглашение о гарантиях безопасности, в целом повторяет договорённости, подписанные киевскими властями с другими странами Запада. Согласно заключенным договорённостям, Финляндия обязалась поддерживать Украину на пути к вступлению в НАТО и Европейский союз. Также Финляндия обязуется продолжать военную поддержку Украине, включая обучение военнослужащих. В случае конфликта с Россией Хельсинки в течение 24 часов проведёт с Киевом телефонные консультации об ответных действиях. В свою очередь, Украина пообещала проводить реформы и вести бороться с коррупцией.

Возможность присутствия финских военнослужащих на территории Украины нигде не упоминается. Соответственно, подписанное соглашение Финляндию практически ни к чему не обязывает. Документ о намерениях и не более.