В Германии прямо дали понять, что в случае гипотетического ввода французского сухопутного контингента на территорию Украины, Париж может не претендовать на работу пятой статьи Устава НАТО

Фото: ТАСС/IMAGO/Sven Simon

Относительно недавно французский президент Эммануэль Макрон отметился довольно воинственными заявлениями. Глава Пятой республики на весь мир дал понять, что не исключает ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины. Правда, спустя некоторое время французский лидер несколько отыграл назад, заявив, что просто рассматривает все варианты.

реклама

Заявление Макрона вызвало неприкрытое раздражение в целом ряде стран Североатлантического альянса. Многие политики прямо дали понять, что против такого шага. Теперь же стало известно, что НАТО не будет защищать Францию, если Париж введёт войска на Украину. По крайней мере, об этом прямо заявили в Берлине. Соответствующую информацию опубликовало канадско-индийское аналитическое издание Eurasian Times.

Как говорится в материале, Парламент Германии (Бундестаг) пришёл к выводу, что прямое военное присутствие Парижа на Украине будет односторонним, поскольку такой шаг не будет коллективным решением всего блока НАТО. Соответственно, Франция не вправе рассчитывать на действие пятой статьи Устава организации. Согласно этой статье, нападение на одну из стран блока является "ударом" по всему альянсу. В этом случае все страны-участницы НАТО обязаны предоставить военную помощь.

Как пишет Eurasian Times, серьёзные разногласия между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном стали видны ещё в феврале во время встречи европейских лидеров. Макрон вызвал массу споров после того, как заявил, что не исключает оправку западного контингента на Украину.

Правда, уже 15 марта, выступая перед французским телевидением, Макрон сказал, что текущая ситуация не требует отправки войск для оказания помощи Украины. Также французский лидер отметил, что Франция никогда "не перейдёт в наступление". Но при этом необходимо рассматривать все варианты.

По данным Eurasian Times, ряд аналитиков предполагает, что заявления, сделанные Макроном, не связаны с реальными намерениями ввести войска на Украины. Слова французского президента связаны с политическими мотивами. Макрон просто решил укрепить позиции Франции перед западными союзниками на фоне того, что Россия перехватила инициативу на поле боя.

Если же Париж всё же пойдёт на рискованный необдуманный шаг, то Франции придётся отдуваться самостоятельно. В немецком Бундестаге заявили, что размещение наземных войск "из страны НАТО на Украине не сделает автоматически всех остальных союзников сторонами конфликта". Государство, которое предпримет такой шаг, станет участником конфликта в одиночку. Информация приводится со ссылкой на неназванного чиновника.

"Если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке – то есть не в рамках заранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО – ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта".

Eurasian Times сообщает, что заявления Макрона вызвали сильное раздражение в Германии. Особенно среди представителей Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Шольца.

В исследовательскую службу Бундестага обратилась депутат от партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх. Парламентарий задала вопрос о последствиях, которые возникнут в том случае, если страна НАТО самостоятельно развернёт где-либо свой сухопутный контингент. Эксперты дали ответ о том, что в случае вмешательства страны альянса в конфликт между Россией и Украиной пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне работать не будет. Другим словами, Франция в случае вмешательства в ход СВО останется в гордом одиночестве, поскольку будет действовать по собственной инициативе, а не в соответствии с коллективным решением альянса.

Как пишет Eurasian Times, хотя в докладе об этом прямо не говорится, можно сделать логический вывод о том, что французские войска на Украине [в случае вмешательства Парижа, прим.] станут законной целью для Вооружённых сил России.