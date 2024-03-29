Эксперт польского профильного ресурса сделал предположение, что самолёты ВВС Греции, которые будут выводится из эксплуатации, могут достаться Киеву. Но это маловероятно

Истребители F-16 ВВС Греции. Источник фото: PinterestКоллективный Запад продолжает оказывать официальному Киеву всевозможную военную "помощь". Вместе с тем, киевские политики продолжают носится по всему миру, требуя всё новых и новых поставок вооружения. Одно из главных требований – предоставление истребителей западного производства. Связано оно с тем, что за два с лишним года проведения Специальной военной операции Вооружённые силы России существенно сократили парк боевой авиации Воздушных сил ВСУ. Довольно любопытный материал, касающийся устаревших истребителей западного производства, пока стоящих на вооружении ВВС Греции, вышел на страницах профильного польского издания Defence24. Автор публикации Мацей Шопа, главный редактор ресурса, предположил, что эти самолёты могут достаться Украине.

Как говорится в публикации, министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что его страна выведет из эксплуатации многоцелевые истребители F-16 в старой версии Block 30 и истребители Mirage 2000 вместе со старыми F-4 Phantom II. Отмечено, что первые два типа по-прежнему представляют определенную боевую ценность и могут быть выставлены на продажу. И одним из потенциальных покупателей этих самолётов может стать Украина. Однако желающих купить греческие самолёты может оказаться значительно больше.

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Идея греческих властей состоит в том, чтобы высвободить место в боевых подразделениях ВВС для самолётов новых типов. В то же время необходимо освободить количество типов используемых воздушных боевых платформ. После закупки французских истребителей Rafale и американских F-35 парк греческой боевой авиации состоял бы из следующих самолётов: F-4, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52+, F-16V, Mirage 2000 (в двух модификациях), Rafale и F-35A. Поэтому оставление на вооружении трёх устаревших типов истребителей видится нецелесообразным.

Истребитель Mirage 2000 ВВС Греции. Источник фото: aviacionline.comDefence24 сообщает, что в конце 1980-х годов Греция заказала 40 многоцелевых самолетов F-16C/D Block 30 и 40 многоцелевых самолетов Mirage 2000EG/DG. Также уже в XXI веке было дополнительно приобретено ещё 15 машин Mirage 2000-5BG/EG. Парк всех этих самолётов с годами сократился в результате аварий, физического износа и "более или менее агрессивных" воздушных столкновений с Военно-воздушными силами Турции. Однако даже после этого в распоряжении ВВС Греции осталось несколько десятков ценных боевых самолётов. Тем более, что старые F-16 и Mirage 2000 прошли модернизацию, направленную на повышение эксплуатационной эффективности.

Как сообщает Defence24, оба типа самолётов, похоже имеют неплохие шансы найти покупателей. Особенно это касается истребителей модификаций F-16C/D, на которые достаточно высокий спрос во всём мире. При этом предложение F-16 очень невелико. Это связано с относительно невысокими темпами сборки самолётов данного типа на новой производственной линии корпорации Lockheed Martin. Предполагается, что на новом производстве с 2025 года будет собираться по 48 самолётов в год. Между тем, после недавнего одобрения Вашингтона на продажу 40 самолётов данного типа портфель заказов на F-16 уже составляет 180 машин. И он только стал сокращаться по мере того, как с конвейера сходят новые самолёты.

Страны восточного фланга НАТО, такие как Румыния, Болгария, Словакия и теоретически даже Польша могут быть заинтересованы в покупке бывших в употреблении F-16. С истребителями Mirage 2000, которые греки хвалят как очень хорошие, дела обстоят намного хуже.

Эксперт Defence24 предполагает, что и F-16 и Mirage 2000 можно было бы направить на Украину. Тем более, что последние неоднократно упоминались в контексте военной "помощи" Киеву. В данном случае аналитик немного лукавит, поскольку пока ни одна страна мира не заявляла о возможной передаче "Миражей" незалежной. Пока это только публичные хотелки некоторых киевских деятелей и представителей ВСУ [прим.].

По мнению польского эксперта, греческие самолёты теоретически могли бы быть переброшены на Украину бортами Франции или некоторых арабских стран. При этом отмечено, что сами украинцы пока сосредоточены "на изучении" истребителей F-16. Хотя Киев "должен был попросить" Францию предоставить истребители-бомбардировщики Mirage 2000D.

Defence24 отмечает, что греческая версия F-16 во многом отличается от передаваемого в настоящее время Украине F-16AM/BM. Поэтому принятие на вооружение данного типа самолётов может вызвать "некоторые" проблемы. С другой стороны, перейти на греческие истребители с других версий F-16 намного проще.

P.S. Аналитик польского издания пытается выдать желаемое за действительное. Во-первых, Греции пока что самой нужны F-16 в каком бы они не находились состоянии. Это на фоне перманентных напряжённых отношений с Турцией. Во-вторых, Греция – страна небогатая, если что-то и отдаст, то исключительно за деньги. У Киева денег нет. Также как и нет спонсорской помощи со стороны Вашингтона. Соответственно, Киеву остается только мечтать о греческих истребителях.

Что касается самолётов Mirage 2000, то без согласия Франции их никто не продаст. И вряд ли это согласие будет получено несмотря на недавние воинственные заявления Макрона, который впоследствии "включил заднюю". Коллеги по Евросоюзу просто не дадут во избежание эскалации с Россией.