Неудачи продолжают преследовать американских вертолётчиков

Фото: BoeingЧто-то не так с этими расхваленными и очень дорогими ударными вертолётами, которые сами американцы называют "лучшими в мире"... Они падают один за другим.

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, американская армия оказалась под пристальным вниманием общественности после очередного крушения боевого вертолёта AH-64E Apache производства корпорации Boeing. Крушение произошло в понедельник 25 марта на военной базе в штате Вашингтон во время плановых учений. Боевая машина, приписанная к 16-й бригаде, рухнула на землю. В ходе инцидента оба пилота получили ранения.

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По данным Defense Post, представитель базы заявил, что причиной инцидента стала "авиационная авария", но не уточнил причин, приведших к ней. После падения вертолёта на место крушения были отправлены пожарные расчёты и спасатели. По словам одного из пожарных, операцию [по спасению экипажа, прим.] затруднила заросшая кустарником болотистая местность.

Последний инцидент стал уже третьим по счёту с вертолётами данного типа за последние два месяца. Предыдущий произошёл 12 февраля. Вертолёт AH-64 Национальной гвардии штата Юта разбился неподалёку от Солт-Лейк-Сити. Оба пилота получили ранения. Спустя неделю с лишним ещё один Apache совершил аварийную посадку в болотистой местности штата Миссисипи. Экипаж погиб.

Последняя авария произошла спустя несколько недель после того, как Национальная гвардия США приказала приостановить полёты всего своего парка вертолётов. Представитель военных заявил, что приказ будет действовать неопределённый срок, пока проводятся проверки и тщательный анализ процедур безопасности.

Defense Post сообщает, что в 2023 году представитель армейской авиации США признал, что у вертолётов AH-64E Apache сильно увеличилось количество отказов электрогенераторов. В результате их возгораний густой дым проникал в кабину, вызывая у экипажей проблемы с дыханием и визуальным контролем обстановки.

Помимо трёх недавних аварий инциденты с AH-64E Apache происходили и в прошлом. В апреле 2023 года два таких вертолёта столкнулись в воздухе. Погибли трое американских военных.