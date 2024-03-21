Обозреватель популярного издания The National Interest назвал российскую САУ опасным оружием

Самоходная гаубица "Мста-С". Фото: Министерство обороны РоссииВсевозможные зарубежные эксперты и аналитики всего пристально следили за российскими вооружением. Это внимание ещё больше усилилось после начала Специальной военной операции на сопредельной территории и перевода отечественной оборонной промышленности на военные "рельсы". Очередная публикация, посвящённая русскому оружию вышла на страницах популярного аналитического издания The National Interest. Питер Сучиу, автор данного журнала уделил внимание российской 152-мм самоходной гаубице "Мста-С". Заголовок материала гласит, что САУ "Мста-С" – это большая пушка, которая по-настоящему опасна.

Как говорится в публикации эксперта из США, 20 марта российские государственные СМИ подчеркнули возможности одной из самых мощных систем вооружения Сухопутных войск РФ, сообщив, что САУ "Мста-С" очень эффективно применяется против ВСУ.

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В данном случае американский аналитик имел в виду сообщение госкорпорации "Ростех", в котором говорится о работе установок "Мста-С" по закрытым позициям и живой силе противника [прим.].

"Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. <...> Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа".

Эксперт отмечает, что новейшая "Мста-С" оснащена модернизированной автоматической системой управления огнём АСУНО-М, которая позволяет гаубице работать в "огнештурмовом" режиме. Вероятно, обозреватель подразумевал режим огневого налёта [прим.]. Одна установка может поразить цель одновременно пятью снарядами, а затем быстро сменить позицию.

Мимо аналитика из США не прошла и дальнейшая цитата пресс-службы "Ростеха", в которой заявлено, что САУ "Мста-С" постоянно модернизируется с учётом опыта боевой эксплуатации. Повышаются огневая мощь, точность и другие параметры...

Питер Сучиу сообщил своим читателям, что САУ "Мста-С", которую часто сравнивают с американской гаубицей М777, оснащена 152-мм гаубицей с длиной ствола в 47 калибров. Орудие аналогично тому, что используется в буксируемой гаубице "Мста-Б". Орудие оснащено полуавтоматическим устройством заряжания и эжектором. Орудие можно заряжать при любом угле возвышения. Его максимальная скорострельность достигает семь-восемь выстрелов в минуту.

Орудие САУ "Мста-С" совместимо со снарядами, используемыми в боекомлектах буксируемой гаубицы Д-20 и другой самоходной установки – 2С3 "Акация". САУ "Мста-С" может стрелять не только типовыми снарядами, но и "реактивными" осколочно-фугасными, кассетными снарядами с противотанковыми суббоеприпасами, а также снарядами-постановщиками помех. Кроме того, гаубица может стрелять и высокоточными снарядами "Краснополь". Возимый боекомплект гаубицы состоит из 50 снарядов.

Вертикальный угол возвышения орудия составляет от -4 до +68 градусов. Со слов Питера Сучиу, усовершенствованная 2С19М2 "Мста-С" имеет заявленную дальность стрельбы до 80 километров (50 миль). Эта артиллерийская система обладает высокой скоростью реакции. Она может произвести первый выстрел уже через минуту после прибытия на огневую позицию.

В данном случае американский эксперт всё перепутал, всё смешал. Или просто поленился проверить информацию. Заявленная им дальность стрельбы в 80 километров всё же относится к новейшей 152-мм самоходной гаубице "Коалиция-СВ", а "Мста-С" обладает более скромными показателями по дальности [прим.].

Вспомогательное вооружение установки представлено пулемётом калибра 12,7 мм, установленным на крыше башни. Дополнительно по каждому борту смонтированы по три дымовых гранатомёта.

Экипаж САУ защищён бронёй, способной выдержать огонь из стрелкового оружия, а также осколки артиллерийских снарядов и мин. Самоходная гаубица оснащена защитой от оружия массового поражения и системой автоматического пожаротушения.

Американский эксперт отметил, что Россия постоянно модернизирует имеющиеся в наличии САУ 2С19 "Мста-С".

P.S. Обычно американские и всякие европейские эксперты довольно предвзято относятся к российскому оружию. А тут ни одного негативного слова. Выходит, что эксперт из США высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"? Получается, что это так. И вполне обоснованно, поскольку самоходные гаубицы данного типа отлично зарекомендовали себя в конфликте высокой интенсивности. Безусловно, российская САУ несколько проигрывает по дальности стрельбы всё той же немецкой PzH 2000. Но есть нюанс! И заключается он в том, что дорогостоящее изделие сумрачного тевтонского гения не рассчитано на конфликт высокой интенсивности, очень капризное и часто ломается.