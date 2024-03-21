Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
Обозреватель популярного издания The National Interest назвал российскую САУ опасным оружием

реклама

Самоходная гаубица "Мста-С". Фото: Министерство обороны РоссииВсевозможные зарубежные эксперты и аналитики всего пристально следили за российскими вооружением. Это внимание ещё больше усилилось после начала Специальной военной операции на сопредельной территории и перевода отечественной оборонной промышленности на военные "рельсы". Очередная публикация, посвящённая русскому оружию вышла на страницах популярного аналитического издания The National Interest. Питер Сучиу, автор данного журнала уделил внимание российской 152-мм самоходной гаубице "Мста-С". Заголовок материала гласит, что САУ "Мста-С" – это большая пушка, которая по-настоящему опасна.

Как говорится в публикации эксперта из США, 20 марта российские государственные СМИ подчеркнули возможности одной из самых мощных систем вооружения Сухопутных войск РФ, сообщив, что САУ "Мста-С" очень эффективно применяется против ВСУ.  

реклама

В данном случае американский аналитик имел в виду сообщение госкорпорации "Ростех", в котором говорится о работе установок "Мста-С" по закрытым позициям и живой силе противника [прим.].

"Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля. <...> Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа".

Эксперт отмечает, что новейшая "Мста-С" оснащена модернизированной автоматической системой управления огнём АСУНО-М, которая позволяет гаубице работать в "огнештурмовом" режиме. Вероятно, обозреватель подразумевал режим огневого налёта [прим.]. Одна установка может поразить цель одновременно пятью снарядами, а затем быстро сменить позицию.

Мимо аналитика из США не прошла и дальнейшая цитата пресс-службы "Ростеха", в которой заявлено, что САУ "Мста-С" постоянно модернизируется с учётом опыта боевой эксплуатации. Повышаются огневая мощь, точность и другие параметры...

Питер Сучиу сообщил своим читателям, что САУ "Мста-С", которую часто сравнивают с американской гаубицей М777, оснащена 152-мм гаубицей с длиной ствола в 47 калибров. Орудие аналогично тому, что используется в буксируемой гаубице "Мста-Б". Орудие оснащено полуавтоматическим устройством заряжания и эжектором. Орудие можно заряжать при любом угле возвышения. Его максимальная скорострельность достигает семь-восемь выстрелов в минуту.

Орудие САУ "Мста-С" совместимо со снарядами, используемыми в боекомлектах буксируемой гаубицы Д-20 и другой самоходной установки – 2С3 "Акация". САУ "Мста-С" может стрелять не только типовыми снарядами, но и "реактивными" осколочно-фугасными, кассетными снарядами с противотанковыми суббоеприпасами, а также снарядами-постановщиками помех. Кроме того, гаубица может стрелять и высокоточными снарядами "Краснополь". Возимый боекомплект гаубицы состоит из 50 снарядов.

Вертикальный угол возвышения орудия составляет от -4 до +68 градусов. Со слов Питера Сучиу, усовершенствованная 2С19М2 "Мста-С" имеет заявленную дальность стрельбы до 80 километров (50 миль). Эта артиллерийская система обладает высокой скоростью реакции. Она может произвести первый выстрел уже через минуту после прибытия на огневую позицию. 

В данном случае американский эксперт всё перепутал, всё смешал. Или просто поленился проверить информацию. Заявленная им дальность стрельбы в 80 километров всё же относится к новейшей 152-мм самоходной гаубице "Коалиция-СВ", а "Мста-С" обладает более скромными показателями по дальности [прим.].

Вспомогательное вооружение установки представлено пулемётом калибра 12,7 мм, установленным на крыше башни. Дополнительно по каждому борту смонтированы по три дымовых гранатомёта. 

Экипаж САУ защищён бронёй, способной выдержать огонь из стрелкового оружия, а также осколки артиллерийских снарядов и мин. Самоходная гаубица оснащена защитой от оружия массового поражения и системой автоматического пожаротушения.

Американский эксперт отметил, что Россия постоянно модернизирует имеющиеся в наличии САУ 2С19 "Мста-С".

P.S. Обычно американские и всякие европейские эксперты довольно предвзято относятся к российскому оружию. А тут ни одного негативного слова. Выходит, что эксперт из США высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"? Получается, что это так. И вполне обоснованно, поскольку самоходные гаубицы данного типа отлично зарекомендовали себя в конфликте высокой интенсивности. Безусловно, российская САУ несколько проигрывает по дальности стрельбы всё той же немецкой PzH 2000. Но есть нюанс! И заключается он в том, что дорогостоящее изделие сумрачного тевтонского гения не рассчитано на конфликт высокой интенсивности, очень капризное и часто ломается.

#новости #армия #оружие #артиллерия #бронетехника #мста-с #pzh 2000
+
Написать комментарий (0)
В России налажено массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
21
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
7
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
+
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
1
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
14
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
+
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
2
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
5

Популярные статьи

Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
46
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
2
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
51
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
21:19
В общем, шлите ̶а̶п̶е̶л̶ь̶с̶и̶н̶ы̶ зброю каклам бочками.
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Eaeц
21:14
Для Зюстякса ничего не жалко. Всё для фронта, всё для победы.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Китя
21:12
До этого максимум кидали 1.5 тонные фабы. а тут 3х тонные это в пыль.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
21:11
Зустяксу должно понравиться. Эта тварь глубоко засела.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Китя
21:09
По телеку передали что фабы 3х тонные стали делать. Всё хохлам это конец.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
21:07
Что-то мне подсказывает, что ответа мы не получим, интересно почему, Zystax, да?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Света Конфета
21:06
Неуважаемый Zystax, ответьте пожалуйста на простой вопрос, который вам задают сотый раз, какой стране принадлежит Крым?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
glavhyilo
21:00
бомбами жёсткими закидают украинский полигон 16:33 21.03.2024 В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
Eaeц
20:56
Ты меня с этой тварью пендеровской не путай, у этой мрази даже аватарки кривые, а у меня ровные.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Китя
20:55
Шишка у тебя каждый день новый аккаунт.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем