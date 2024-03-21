Компания Boeing продлевает выпуск палубных истребителей из-за поступившего заказа

F/A-18E Super Hornet. Фото: commons.wikimedia.orgПалубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, принятый на вооружение в 1995 году, стал настоящей рабочей лошадкой авиации ВМС США. Он и истребитель, он и бомбардировщик, он и штурмовик. И постановщик помех – тоже "Супер шершень". В последнем случае речь о специализированном самолёте радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler [стоит на вооружении с 2008 года, прим.]. Куда там нынешнему F-35C, созданному для эксплуатации с авианосцев? Всего за годы производства было выпущено более 600 "Супер шершней" в различных в различных модификациях.

Как-то в профильных СМИ проходила информация, что компания Boeing намерена свернуть производство самолётов данного типа с 2025 года и сосредоточится на других направлениях. Похоже, что-то поменялось...

реклама

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что ВМС США заказали у Boeing партию очередную партию истребителей F/A-18. Согласно заявлению Пентагона, компания-производитель выпустит для нужд авиации флота 17 самолётов данного типа – 12 двухместных F/A-18F и 5 одноместных F/A-18E. Стоимость контракта составляет 1,1 миллиарда долларов. Помимо самих истребителей Boeing предоставит пакет технических данных для поддержки усилий по обеспечению лётной годности самолётов. Ожидаемый срок исполнения контракта – апрель 2027 года.

Как сообщает Defense Post, в феврале 2023 года корпорация Boeing объявила о намерении прекратить выпуск истребителей F/A-18 c 2025 года. Такое решение было принято для того, чтобы перенаправить ресурсы компании на разработку перспективных самолётов.

"Поскольку мы инвестируем и развиваем возможности следующей эры, мы применяем те же инновации и опыт, которые сделали F/A-18 рабочей лошадкой для ВМС США и военно-воздушных сил по всему миру на протяжении почти 40 лет", — заявил вице-президент Boeing Стив Нордлунд.

В данном случае нет никакой ошибки, поскольку вице-президент имел в виду не только ныне выпускающийся F/A-18 Super Hornet, но и базовый F/A-18 Hornet. Последний был принят на вооружение авиации ВМС США в далёком 1983 году, а в первые в воздух машина поднялась вообще в 1978 году [прим.].

Однако, заявляя о прекращении выпуска "Супер шершней" в прошлом году, американский авиационный гигант сделал оговорку. Производство самолётов данного типа может быть продлено до 2027 года при наличии заказов.