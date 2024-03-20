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crazycat21
Military Watch: обновлённый Т-80 может стать лучшим российским танком
Эксперты из США предположили, что обновлённый Т-80 будет иметь не только лучшие боевые характеристики, но даже может получить новое обозначение

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Основной боевой танк Т-80БВМ. Фото: mil.ru / commons.wikimedia.org

В настоящий момент самыми современными основными боевыми танками, стоящими на вооружении армии России являются Т-72Б3М (обр. 2023 года), Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". Это если не учитывать танк Т-14 "Армата", пока представленный в довольно скромных количествах. Безусловно, самым передовым является Т-90М "Прорыв". Можно смело говорить о том, что данная боевая машина является самым лучшим массовым танком в мире!

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Но у зарубежных экспертов, пристально следящими за российскими оружейными новинками, есть своя точка зрения. И, пожалуй, она имеет право на существование. Довольно любопытный материал, посвящённый отечественной бронетехнике был опубликован профильным ресурсом Military Watch.

В материале американских аналитиков говорится о том, что в сентябре 2023 года российские государственные СМИ сообщили о возобновлении производства основного боевого танка Т-80 на заводе "Омсктрансмаш". Такое решение связано с высокими боевыми характеристиками данного танка.

Military Watch сообщает о том, что Т-80 был самым боеспособным ОБТ Советской армии. Несмотря на то, что его стоимость в три раза превышала стоимость Т-72, именно боевые машины данного типа составляли основу бронетанковых войск армии. Однако после распада СССР, Министерство обороны России предпочло Т-72 из-за его низких эксплуатационных расходов и более высоких экспортных перспектив. По версии издания, такое решение, принятое в эпоху экономического кризиса 1990-х годов, встретило сильное сопротивление со стороны большей части армейских кругов. Всё же Т-80 по своим боевым характеристикам значительно превосходил Т-72. В результате производство Т-80 было прекращено в 1996 году, а Т-72БУ стал называться Т-90.

Ещё в середине 1980-х годов завод "Омсктрансмаш" стал заниматься программой по превращению Т-80 в танк следующего поколения. Новая боевая машина уже тогда концептуально была похожа на нынешний танк Т-14 "Армата". Перспективный танк должен был получить необитаемую башню, а рабочие места экипажа должны были быть расположены в бронекапсуле. Для экспортных покупателей танк получил название "Чёрный орёл". Однако поскольку Россия ввела эмбарго в отношении своих потенциальных покупателей (Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея), проект так и не получил необходимого финансирования.

Аналитики Military Watch считают, что поскольку сильно усовершенствованный танк Т-72 получил обозначение Т-90, то нельзя исключать того, что обновлённый Т-80 может получить обозначение "Т-100". Конечно, это только предположение американских экспертов. Но они его обосновали. Дело в том, что Т-72 и Т-90 одно время даже выпускались параллельно. А Т-80 не выпускался уже три десятилетия. Соответственно, если производство данного типа будет возобновлено, то он будет очень сильно отличаться от своего предшественника. Разница будет намного большей, чем между Т-72 последних серий и первыми Т-90. Поэтому американцы и не исключают, что новая машина может получить другое обозначение. Кроме того, отмечено, что пока остаётся непонятным в какой степени будет усовершенствована конструкция базового Т-80 и какие решения, реализованные в "Чёрном орле", может получить по сути новый танк.

Как считают в Military Watch, новый Т-80 (возможно, с новым индексом) может стать лучшим российским танком за исключением Т-14 "Армата".

P.S. Американские аналитики немного перестарались, нафантазировали. Нет смысла менять хорошо освоенную и проверенную временем и боями конструкцию. Да и зачем, если есть Т-90М "Прорыв"? Танк Т-80 в версии БВМ и так очень и очень неплох. 

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #т-90м #т-80
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когда Т-80 заезжал,как-то к нам в ангар,я ещё подумал,а что будет,если он ещё и стрельнет,просто танк тихий,как легковушка.
Military Watch: обновлённый Т-80 может стать лучшим российским танком
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18:46
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