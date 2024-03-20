Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила слова Макрона путаницей в терминологии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке воинского контингента НАТО на территорию Украины наделали много шума в информационном поле. Однако президент Пятой республики потом несколько "сдал назад". Вероятно, по той причине, что такая инициатива была встречена довольно прохладно среди европейских лидеров. Никто не хочет эскалации и жёсткой конфронтации с Россией. Но, как известно, дыма без огня не бывает...

Тем временем у французского лидера появилась защитница. Это премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая дала понять, что Макрона "неправильно поняли", когда он говорил о возможной отправке войск на Украину. Эстонская политик объяснила всё путаницей в англоязычной терминологии. Об этом со ссылкой на прибалтийские СМИ сообщило агентство ТАСС.

реклама "Тут возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке. На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе".

По версии главы правительства Эстонии, разговор на встрече в Париже шёл лишь о том, что украинских военнослужащих было бы эффективнее тренировать как раз на территории Украины. И не более...

Похоже, что кто-то самым неприкрытым образом лукавит. Даже если речь идёт о тех самых тренировках на территории Украины, то их должны проводить кадровые военные НАТО. Соответственно, это уже будет прямым вмешательством в конфликт. Кроме того, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину. На первоначальном этапе его численность составит около 2000 человек.

Те самые "инструкторы", о которых вещала премьер-министр Эстонии?

Как подчеркнул глава СВР, такое подразделение станет приоритетной легитимной целью для Вооружённых сил России.