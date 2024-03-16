Британское правительство закупило у США тяжёлые вертолёты по абсолютно астрономической цене. Новые машины будут предназначены в том числе и для действия в условиях Арктики

Вертолёты CH-47 Chinook. Фото: Королевские ВВС Великобритании

Как сообщает Defense Post, власти Великобритании подписали с США контракт на поставку партии тяжёлых военно-транспортных вертолётов CH-47F Chinook. По условиям контракта британская сторона должна получить 14 таких машин. Отмечается, что новое приобретение является частью усилий Великобритании в расширении своих возможностей по перевозке тяжёлых грузов и поддержанию "работоспособности" в тяжёлых условиях, таких как пустыни и Арктика.

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Новые вертолёты получат новые цифровые кабины, усиленные планеры, а также будут оснащены системами дозаправки в воздухе. Максимальная скорость CH-47F Chinook составляет 300 километров, он будет способен перевозить 55 военнослужащих или до 10 тонн полезной нагрузки.

По данным министерства обороны Великобритании, переговоры между британским отделом военных закупок Defense Equipment & Support (DE&S) и правительством США позволили сократить стоимость контракта более чем на 300 миллионов фунтов ($382 миллиона). Кроме того, продажа военной техники за границу позволит местным британским компаниям производить критически важные элементы, необходимые для дальнейшего обслуживания "Чинуков". Предполагается, что такой подход укрепит британскую авиационную промышленность за счёт создания новых рабочих мест, а также позволит заработать около 151 миллиона фунтов стерлингов.

Defense Post приводит ссылку на слова Гранта Шаппса, министра обороны Великобритании. Политик назвал приобретение вертолётов "важной вехой" в модернизации и повышении гибкости вооружённых сил Великобритании. По его мнению, новая покупка позволит оперативно реагировать на "ситуации" и угрозы по всему миру.

В настоящий момент Великобритания является одним из крупнейших операторов вертолётов Chinook. Машина была принята на вооружение британской армии в 1980-х годах.

P.S. Впечатляет итоговая цена вертолётов, если британцам в ходе переговоров удалось сэкономить 382 миллиона долларов. Согласно данным ресурса Defense News, министерство обороны Великобритании подтвердило сделку ещё в 2021 году. Тогда британцы установили базовый бюджет в размере 1,5 миллиарда фунтов ($1,9 миллиарда). Кроме того, по данным всё того же ресурса новые вертолёты будут предназначены для использования преимущественно британским спецназом. Что ещё немаловажно, так это то что в публикации Defense Post одним из возможных районов применения новых "Чинуков" названа Арктика. Британия по-прежнему ещё на что-то претендует? Похоже на то. Только в Лондоне до сих пор не могут понять, что ничего не выйдет.