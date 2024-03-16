Представитель корпорации "Ростех" заявил российскому изданию, что законодательство Колумбии запрещает передачу российских вертолётов

Источник фото: armyrecognition.com

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". Главным спонсором Киева в данном деле традиционно является Вашингтон. Именно США ищут по всему миру военную технику советского или российского производства для последующей передачи её Украине. Вашингтонские политики добрались и до стран Латинской Америки. Некоторые из них имеют такое вооружение.

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Первым кандидатом на передачу оружия советского образца в обмен на финансовую помощь в размере 200 миллионов долларов стал Эквадор. Однако после известной истории с банановым экспортом в Россию в Кито справедливо решили отказаться от этой идеи. Долгосрочные коммерческие интересы оказались важнее для властей небогатой страны. Для справки, в 2023 году Эквадор экспортировал в Россию бананов на сумму 680 миллионов долларов.

Ещё одной страной Латинской Америки, у которой есть в наличии российское вооружение, является Колумбия. В данном случае речь идёт о вертолётах. Однако Колумбия не станет передавать Украине российские вертолёты. Об этом сообщают "Известия". О том, что передача техники во время правления президента Густаво Петро является маловероятной, изданию сообщил Станислав Кудрявцев, официальный представитель государственной корпорации "Ростех" в Колумбии.

"По имеющейся информации, представители США предложили Колумбии финансовую помощь в обмен на российские вертолеты типа Ми-17. Однако в соответствии с внутренним законодательством Колумбии, российские вертолеты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны".

Со слов представителя российской госкорпорации, Богота проинформирована о том, что на основании условий, прописанных в сертификатах конечного пользования перепродажа или безвозмездная передача российской вертолётной техники третьим странам без согласия России являются недопустимыми.

Согласно опубликованным данным, в период с 1996 по 2009 годы Колумбия приобрела у холдинга "Вертолёты России" 26 вертолётов Ми-17 в трёх модификациях. Колумбийская пресса сообщила, что часть из них нуждается в надлежащем техническом обслуживании. Однако оно затруднено после того, как Россия была отключена от платёжной системы SWIFT, через которую Богота проводила расчёты.

Как сообщают "Известия", Россия никогда не отказывала в обслуживании техники. Ещё в 2023 году колумбийское военное ведомство получило от российской стороны различные варианты дальнейшего технического обслуживания вертолётов. Но Богота не дала официального ответа ни на одно из предложений Москвы.