Немецкий канцлер уверен, что Евросоюз одобрит использование доходов от российских активов

Фото: © Odd Andersen / AFP

В пятницу 15 марта в Берлине состоялась встреча в формате так называемого Веймарского треугольника. Встречались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По итогам встречи стало известно, что Европа будет использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции сделал немецкий канцлер Шольц. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщается, Шольц заявил о том, что лидеры европейских стран договорились о необходимости закупать больше вооружения для Украины на мировом рынке и увеличить производство военной техники, в том числе за счёт сотрудничества с партнёрами на Украине.

"Мы будем использовать непредвиденную прибыль от российских активов, замороженных в Европе, для финансовой поддержки закупок оружия для Украины", – заявил Шольц, перечисляя усилия Европейского Союза по увеличению поддержки Украины.

Reuters сообщает, что ещё в прошлом месяце глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз рассмотреть возможность использовать такую прибыль при совместной закупке военной техники для Украины. Ожидается, что Еврокомиссия выступит с конкретным предложением в ближайшее время.

По словам дипломатов в Брюсселе, некоторые страны Евросоюза считают такую идею сомнительной. Но заявление Шольца свидетельствует о том, что ЕС всё же одобрят такое предложение.

P.S. Страны коллективного Запада всё же добрались до российских активов. В данном случае под прибылью от них подразумеваются набежавшие проценты. Канцлер Шольц назвал эту прибыль "непредвиденной". Немецкий политик откровенно лукавит. Это если говорить дипломатическим языком. Всё дело в том, что вопрос использования денег России обсуждается в Брюсселе достаточно давно. Интересно, а почему заявление сделал Шольц, а не Макрон, который в последнее время выступает с достаточно воинственной риторикой в отношении России? Похоже на какое-то распределение ролей.