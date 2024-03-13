По данным профильных ресурсов, производственная программа самолёта пятого поколения F-35 выедена на максимальную мощность

Фото: USAF / Master Sgt John R Nimmo Sr / RELEASED.

Свой первый полёт американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II совершил ещё в 2006 году. На вооружение ВВС США машина официально была принята в 2016 году. И лишь только сейчас производственная программа данного типа вышла на максимальную мощность. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

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Согласно опубликованным данным, Уильям А. ЛаПланте, заместитель министра обороны США по закупкам, утвердил Меморандум о решении по закупкам. Одобрение было получено после тщательной проверки, проведённой Советом по оборонным закупкам (DAB). Проверка подтвердила готовность программы к "расширенному" производству самолётов.

Издание отмечает, что Пентагон официально одобрил запуск максимальных производственных мощностей F-35 спустя годы после того, как производитель начал поставлять эти самолёты в войска. Но для корпорации Lockheed Martin это скорее формальность, поскольку фирма построила за год 156 самолётов, а всего заказчикам было передано около тысячи таких машин.

"Это большое достижение для программы F-35. Это решение, поддержанное моими коллегами в департаменте, демонстрирует службам, партнерам по программе сотрудничества с F-35 и клиентам программы зарубежных военных продаж, что F-35 стабилен и Программа F-35 является основной системой , которая обеспечивает совместимость с нашими союзниками и партнерами, одновременно внося вклад в интегрированный компонент сдерживания нашей стратегии национальной обороны", – сказал ЛаПланте.

Отмечено, что F-35 был тщательно проверен на предмет соответствия строгим стандартам эксплуатации, надёжности и поддержки. Проверка включала в себя успешные эксплуатационные испытания и боевые стрельбы, соблюдение законодательных и нормативных требований, а так же разработку стратегии устойчивого производства. ЛаПланте подчеркнул роль F-35 в улучшении оперативной совместимости между союзниками США.

Как говорится в публикации, программа F-35 теперь имеет хорошие возможности для более эффективного удовлетворения будущих потребностей вооруженных сил США, их партнеров и клиентов по продажам военной техники за рубежом, таких как Бельгия.