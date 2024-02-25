Риши Сунак призвал коллективный Запад быть "смелее" в нанесении ударов по российской военной экономике и в вопросе изъятия замороженных за рубежом средств России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: © Tolga Akmen/AP

После начала Специальной военной операции на сопредельной территории, страны коллективного Запада практически тут же "заморозили" финансовые активы России, находящиеся на иностранных счетах. И уже практически сразу представители этого самого Запада стали думать, как бы российские деньги изъять. Дебаты на эту тему продолжаются до сих пор как в Вашингтоне, так и в Брюсселе и прочих европейских столицах.

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При этом возможное изъятие денег России преподносится как мера вынужденная. И подаётся она под благовидным предлогом того, что замороженные российские зарубежные активы будут направлены якобы на восстановление Украины. Но американские и европейские политики умалчивают о том, что в случае такого изъятия, если оно состоится, сама незалежная получит жалкие крохи. Если получит их вообще, поскольку проект "Украина" оказался слишком затратным для стран коллективного Запада. Кроме того, даже в европейских столицах остались некоторые политики и экономисты с остатками здравого смысла, которые предупреждают о том, что конфискация российских средств будет иметь серьёзные последствия для всей мировой экономики в целом.

Однако кого это останавливает? Речь о западных политиках, которые только спят и видят, как "победить" Россию. Даже премьер-министр Великобритании призвал конфисковать российские активы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, в выпуске газеты Sunday Times, посвящённой двухлетию начала Специальной военной операции, глава британского правительства заявил, что Украина по-прежнему нуждается в большом количестве дальнобойного оружия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике... И мы должны быть смелее, захватывая сотни миллиардов замороженных российских активов", – сказал он.

Reuters сообщает, что страны Большой семёрки (G7) рассматривают возможность конфискации зарубежных активов России в качестве способа заплатить нашу страну за ущерб, якобы нанесённый Украине.

Что касается премьер-министра Великобритании, то он также заявил о том, что коллективный Запад не должен недооценивать сделанное Америкой для Украины и евроатлантической безопасности. Сунак призвал Штаты продолжить поддержку и выразил надежду, что это будет сделано.

P.S. Создаётся впечатление, что господину Сунаку не дают покоя лавры Черчилля. Однако нынешний премьер даже рядом не стоял с сэром Уинстоном, да и Великобритания уже не та. Она давно не занимает лидирующую роль в мире, опускаясь в строчках глобального рейтинга всё ниже и ниже. Что касается замороженных российских активов, то глава британского правительства даже не стал прибегать к дипломатии, он прямо заявил о возможном их захвате. И это укладывается в рамки традиционной политики англосаксонского мира. Ничего нового.