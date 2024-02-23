Генеральный инспектор Пентагона дал понять, что поставки запчастей к украинской военной технике изначально фактически не были предусмотрены. Поэтому Украина не состоянии отремонтировать переданное вооружение самостоятельно

Американские боевые машины пехоты M2 Bradley, стоящие на вооружении ВСУ. Фото: соцсетиКоллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. В настоящий момент бремя содержания Киева и предоставления этой "помощи" Вашингтон технично переложил на европейских партнёров по НАТО. Но до тех пор, пока у Белого дома были средства. Именно Соединённые Штаты являлись основным спонсором Украины. В рамках военной помощи Украина получила от Штатов десятки, если не сотни, артиллерийских систем, средства ПВО, боевые машины пехоты M2 Bradley, танки M1 Abrams, РСЗО M142 HIMARS и инженерные машины. Однако получить и эксплуатировать вооружение – это одно, а отремонтировать его – совершенно другое дело.

Оказалось, что Украина не в состоянии обслуживать поставленную из США военную технику. Об этом сообщил профильный ресурс Military Watch.

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Как говорится в публикации издания, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч предупредил, что Соединённые Штаты не планируют заниматься техническим обслуживанием и ремонтом танков, бронетехники и систем противовоздушной обороны, ранее переданных Украине. Отмечено, что сбой в планировании "ставит под угрозу способность Украины эффективно сражаться, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости устранять другие угрозы национальной безопасности". В двух отчётах генерального инспектора Пентагона указано, что поставленное вооружение, вероятно, может быть сохранено после 2024 года. Что касается технического обслуживания, то оно описано как "запоздалая мысль", поскольку Вашингтон стремился передать вооружение Киеву как можно скорее. Соответственно, нынешняя модель не будет устойчивой и эффективной в дальнесрочной перспективе.

Кроме того, так же подчёркнуто, что поставленная Украине техника и системы противовоздушной обороны были взяты из наличия американской армии в соответствии с полномочиями президента США по сокращению излишков военного имущества. И если такая практика будет продолжена, то Пентагону придётся выбирать между готовностью подразделений украинской армии и готовностью подразделений армии США. Американский оборонный сектор имеет достаточно ограниченные возможности по восполнению переданного военного имущества из-за нехватки запасных частей и отсутствия достаточного количества производственных линий. Проблемы с эксплуатацией западной техники сохраняются, несмотря на "широкое" присутствие на месте иностранных специалистов. Среди этих специалистов не только "добровольцы", но и военные подрядчики, получающие зарплату от правительств стран Европы. Помимо этого присутствует действующий личный состав из западных армий, например, из Королевской армии Великобритании. Таким образом, издание Military Watch прямо и честно признаётся, что армии стран НАТО давно напрямую участвуют в конфликте на территории Украины [прим.].

Как сообщает Military Watch, вопросы обслуживания и ремонта вооружения, поставленного странами НАТО, оказались достаточно серьёзными именно для европейской техники. В качестве примера приводятся танки Leopard 2 немецкого производства. Большинство из них были выведены из строя в боях. Четверть танков данного типа была уничтожена полностью, остальные вышедшие из строя были повреждены настолько, что украинская армия не может отремонтировать их самостоятельно.

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч подробно остановился с обслуживанием американской военной технике на Украине. С его слов, американское военное ведомство предоставило Киеву бронетехнику и средства ПВО без плана "по обеспечению их долгосрочной полезности". Пентагон передал ограниченное количество запасных частей, боеприпасов и средств технического обслуживания и не координировал усилия к всеобъемлющему плану обеспечения военной техники.

В двух отчётах генерального инспектора Пентагона говорится о том, что США передали Украине 186 боевых машин пехоты M2 Bradley, 189 колёсных бронетранспортёров Stryker и 31 основной боевой танк M1 Abrams. При этом Military Watch акцентирует внимание на том, что количество переданных систем ПВО Patriot не уточняется. Впрочем, как и количество штурмовых (инженерных) машин M1150 Assault Breacher Vehicle, поставка которых нигде не афишировалась. Одна и этих машин разграждения уже сгорела под Авдеевкой [прим.]

Как сообщает американский ресурс, перечисленные активы (речь о танках, бронетранспортёрах и БМП) представляют лишь небольшую часть вооружения, поставленного на Украину. Однако есть другое "оборудование", поставленное в значительных количествах. Например, 155-мм гаубицы М777 и противотанковые комплексы Javelin.

P.S. У Украины есть американская военная техника, но нет для неё запчастей. И вряд ли они появятся. Техника недешёвая, запчасти к ней тоже стоят немаленьких денег. А у Украины, как известно, денег нет. Быть может так и было задумано в Вашингтоне изначально, передать излишки вооружения и "стрясти" за него деньги? При этом налицо экономия при отсутствии затрат на утилизацию. Не исключено.