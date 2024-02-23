Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch: Украина не в состоянии обслуживать поставленную из США военную технику
Генеральный инспектор Пентагона дал понять, что поставки запчастей к украинской военной технике изначально фактически не были предусмотрены. Поэтому Украина не состоянии отремонтировать переданное вооружение самостоятельно

реклама

Американские боевые машины пехоты M2 Bradley, стоящие на вооружении ВСУ. Фото: соцсетиКоллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. В настоящий момент бремя содержания Киева и предоставления этой "помощи" Вашингтон технично переложил на европейских партнёров по НАТО. Но до тех пор, пока у Белого дома были средства. Именно Соединённые Штаты являлись основным спонсором Украины. В рамках военной помощи Украина получила от Штатов десятки, если не сотни, артиллерийских систем, средства ПВО, боевые машины пехоты M2 Bradley, танки M1 Abrams, РСЗО M142 HIMARS и инженерные машины. Однако получить и эксплуатировать вооружение – это одно, а отремонтировать его – совершенно другое дело.

Оказалось, что Украина не в состоянии обслуживать поставленную из США военную технику. Об этом сообщил профильный ресурс Military Watch.

реклама

Как говорится в публикации издания, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч предупредил, что Соединённые Штаты не планируют заниматься техническим обслуживанием и ремонтом танков, бронетехники и систем противовоздушной обороны, ранее переданных Украине. Отмечено, что сбой в планировании "ставит под угрозу способность Украины эффективно сражаться, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости устранять другие угрозы национальной безопасности". В двух отчётах генерального инспектора Пентагона указано, что поставленное вооружение, вероятно, может быть сохранено после 2024 года. Что касается технического обслуживания, то оно описано как "запоздалая мысль", поскольку Вашингтон стремился передать вооружение Киеву как можно скорее. Соответственно, нынешняя модель не будет устойчивой и эффективной в дальнесрочной перспективе.

Кроме того, так же подчёркнуто, что поставленная Украине техника и системы противовоздушной обороны были взяты из наличия американской армии в соответствии с полномочиями президента США по сокращению излишков военного имущества. И если такая практика будет продолжена, то Пентагону придётся выбирать между готовностью подразделений украинской армии и готовностью подразделений армии США. Американский оборонный сектор имеет достаточно ограниченные возможности по восполнению переданного военного имущества из-за нехватки запасных частей и отсутствия достаточного количества производственных линий. Проблемы с эксплуатацией западной техники сохраняются, несмотря на "широкое" присутствие на месте иностранных специалистов. Среди этих специалистов не только "добровольцы", но и военные подрядчики, получающие зарплату от правительств стран Европы. Помимо этого присутствует действующий личный состав из западных армий, например, из Королевской армии Великобритании. Таким образом, издание Military Watch прямо и честно признаётся, что армии стран НАТО давно напрямую участвуют в конфликте на территории Украины [прим.].

Как сообщает Military Watch, вопросы обслуживания и ремонта вооружения, поставленного странами НАТО, оказались достаточно серьёзными именно для европейской техники. В качестве примера приводятся танки Leopard 2 немецкого производства. Большинство из них были выведены из строя в боях. Четверть танков данного типа была уничтожена полностью, остальные вышедшие из строя были повреждены настолько, что украинская армия не может отремонтировать их самостоятельно.

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч подробно остановился с обслуживанием американской военной технике на Украине. С его слов, американское военное ведомство предоставило Киеву бронетехнику и средства ПВО без плана "по обеспечению их долгосрочной полезности". Пентагон передал ограниченное количество запасных частей, боеприпасов и средств технического обслуживания и не координировал усилия к всеобъемлющему плану обеспечения военной техники. 

В двух отчётах генерального инспектора Пентагона говорится о том, что США передали Украине 186 боевых машин пехоты M2 Bradley, 189 колёсных бронетранспортёров Stryker и 31 основной боевой танк M1 Abrams. При этом Military Watch акцентирует внимание на том, что количество переданных систем ПВО Patriot не уточняется. Впрочем, как и количество штурмовых (инженерных) машин M1150 Assault Breacher Vehicle, поставка которых нигде не афишировалась. Одна и этих машин разграждения уже сгорела под Авдеевкой [прим.]

Как сообщает американский ресурс, перечисленные активы (речь о танках, бронетранспортёрах и БМП) представляют лишь небольшую часть вооружения, поставленного на Украину. Однако есть другое "оборудование", поставленное в значительных количествах. Например, 155-мм гаубицы М777 и противотанковые комплексы Javelin.

P.S. У Украины есть американская военная техника, но нет для неё запчастей. И вряд ли они появятся. Техника недешёвая, запчасти к ней тоже стоят немаленьких денег. А у Украины, как известно, денег нет. Быть может так и было задумано в Вашингтоне изначально, передать излишки вооружения и "стрясти" за него деньги? При этом налицо экономия при отсутствии затрат на утилизацию. Не исключено.

#новости #украина #сша #оружие #patriot #военные новости #бронетехника #конфликты #stryker #m2 bradley
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ впервые уничтожили ракету-перехватчик комплекса Patriot во время полёта
Минобороны показало кадры с применением ФАБ-1500 УМПК против ВСУ на заводе в Красногоровке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России освоили производство сварочных аппаратов необходимых для строительства ледоколов
6
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
5
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
6
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
В Испании нашли бронзовую кисть руки с древней надписью на языке предков басков
+
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Пресс-служба РЖД: Завершена проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля протяжённостью 1824 м
+
Будущее камеры Pixel 5 под вопросом из-за отказа от чипсетов Snapdragon
2
Эксперты считают, что переход на новые стандарты памяти будет доступен лишь после 2030 года
2

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
31
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
124
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5

Сейчас обсуждают

Markus Finigan
21:14
Это фигня в 2021 году заменил свою Zotac RTX 2080 Super AMP Extreme на Aorus AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Waterfors, Nvidia продал за 40 тысяч и тут же взял AMD за 74 тысяч. И там разница в производи...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Monkey King
21:09
Ну они реально снизились 4070 уже 45к на маркетплейсах стоит, я думаю может и до 40к опуститься. Если 40 будет, я ее точно куплю. Так то у меня 2060. Так что я давно ее хочу.
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
ЧatoБoт
21:09
Ага, "да гранаты у них не той системы". Ведь верно, ведь правильно, предурки свiдомые? Ну, скачите и дальше, до погоста.
Welt: Крупномасштабное отступление ВСУ состоялось из-за дефицита 155-мм снарядов
Шахбоз Исамов
21:08
Неплохо ZTE снова начали что-то мутить
ZTE открывает новую эру доступных складных телефонов с Libero Flip
ЧatoБoт
21:07
Да, сегодняшние новые антироссйиские санкции — это «лишь начало» конца гегемонии СШП. Но уже "скоро кирдык вашей Америке."
В Белом доме заявили, что сегодняшние новые антироссйиские санкции — это «лишь начало»
Циклон-Б
21:00
понерфили разгон видюхи, его теперь нет.
Приложение NVIDIA App предлагает множество функций без необходимости входа в учетную запись NVIDIA
Джахонгир Ходжиев
20:54
Автор букву "Л" наверно пропустил в начале. ))) По правилам ГБ должно быть.
Моддеры успешно модифицировали видеокарту EVGA GeForce RTX 2080 "Turing" до 16 ГБт
Илья Дриаев
20:54
Частично не правду пишет автор. 5600X не на много дороже 5600 для начала. 5600X3D можно найти на рынке. И это для начала.
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
Илья Дриаев
20:50
Не правда т.к. даже am4 будет поддержку. Не стоит вводить в заблуждение людей
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
ЧatoБoт
20:48
Предураг, где твои смайлеги?
ВС РФ ликвидировали в составе ЗРК Patriot пусковую установку, тягач, боекомплект и ТЗМ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем