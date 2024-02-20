Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Французская фирма Nexter представила новую 155-мм колёсную САУ CAESAR Mk II
Французские оружейники доработали свою артиллерийскую установку. Но темпы производства "впчатляют"

реклама

155-мм самоходная гаубица CAESAR Mk II. Изображение: скриншот видео KNDS

Как сообщают профильные ресурсы, французская фирма Nexter Systems, которая является структурным подразделением международного холдинга KNDS, представила новую 155-мм самоходную гаубицу CAESAR Mk II. Установка известна так же как CAESAR NG (новое поколение). Это второе поколение уже достаточно известной колёсной гаубицы. И оно предполагает повышенную мобильность, большую огневую мощь и превосходную защиту для расчёта.

реклама

Установка CAESAR NG получила новую бронированную кабину, обеспечивающую лучшую защиту расчёта от стрелкового оружия, осколков мин и артиллерийских снарядов, шрапнели, а так же от подрывов самодельных взрывных устройств. Акцент на безопасности экипажа является ответом на меняющуюся динамику современных конфликтов, где преобладают асимметричные военные действия и угроза засад.

Ещё одной ключевой особенностью новой колёсной гаубицы является её мобильность. Артиллерийская установка монтируется на грузовом автомобильном шасси с колёсной формулой 6x6, оснащённым двигателем мощностью 460 л.с. и автоматической коробкой передач. При этом акцент сделан на исключительные внедорожные возможности колёсной гаубицы. В результате, всё это обеспечивает возможность быстрой передислокации  и оперативную гибкость. Это очень важно при уходе от контрбатарейного огня противника. Установка CAESAR NG является аэромобильной и может быть переброшена самолётами военно-транспортной авиации, такими как 130 Hercules и A400M Atlas, на любой театр военных действий.

Что касается огневой мощи, то у новой установки всё те же высокие стандарты, что и у исходной версии. САУ CAESAR NG может вести огонь на дистанции до 40 километров при использовании обычных осколочно-фугасных снарядов. Однако имеются и усовершенствования в системе управления огнём. Кроме того, новая гаубица изначально разработана под применение перспективных высокоточных боеприпасов. Это гарантирует, что CAESAR NG сможет поражать широкий спектр целей с повышенной точностью и эффективностью на будущих полях сражений.

Ещё в феврале 2022 года компания Nexter получила от властей Франции заказ на производство 109 артиллерийских систем CAESAR Mark II [это коммерческое название установки, прим.]. Сумма контракта составила 681 миллион евро. Орудия должны быть поставлены заказчику с 2026 по 2030 годы.

В мае того же 2022 года Бельгия и Франция подписали соглашение на поставку девяти 155-мм гаубиц CAESAR NG. Стоимость контракта составила 62 миллиона евро. Помимо самих артиллерийских установок Бельгия должна получить системы связи и информации, дополнительное оборудование и программное обеспечение, необходимые для интеграции гаубиц в единую боевую сеть, а так же учебно-методические материалы. Затем, в декабре 2023 года, бельгийские власти дополнительно заказали ещё 19 гаубиц CAESAR NG. Согласно открытым данным, поставка первых бельгийских гаубиц запланирована на 2027 год.

P.S. Темпы производства просто "впечатляют". Для собственной армии фирма NEXTER будет делать артиллерийские установки целых пять лет!

#новости #техника #армия #оружие #франция #артиллерия #военные новости #сау caesar
+
Написать комментарий (0)
Во Франции рассказали об объемах военных поставок Украине
Йеменские хуситы сбили американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
6
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
7
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
5
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
41
Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
3
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
3
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
34
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
10
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Показана NVIDIA RTX 2000 Ada Generation — бюджетная видеокарта для профессионалов
+
Есть данные, что цена серии Huawei Mate 60 будет более доступной
+
Politico: Ядерное космическое оружие России превратит тысячи спутников в мусор
4
Стал известен дизайн будущего Google Pixel Fold 2
1
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
8
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2

Популярные статьи

Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
42
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
2
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
7
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
10
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
4
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
5
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
4
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
104
О количестве потребляемого алкоголя в эпоху СССР
11

Сейчас обсуждают

Андрей Дробот
01:30
В комментах какой-то лютый холливар. Уж извините, но на дворе 2024 год. Какие HDD вообще? Что это вообще такое? Почему не дискеты? Они ещё надёжней, чё уж там... Вы в курсе что молодёжь вообще сейчас...
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
Данил
01:19
Допустим, а дальше что? Повестку нагло в лицо не пихают, а проработанная история и нелинейность в геймплее от повестки не особо зависят
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
Вячеслав Камбаров
01:04
В общем, для того вой и подняли. Вот же лживые твари.
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
Аслан Нагаев
01:04
Есть пс 5. Есть охуенный комп. В чем спор то? Если ты любитель играть в игры, но у тебя ничего нету, то берёшь комп. Дешевле сильно и бу. Апгрейдишь. Берёшь 5 плойку. Всё.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Ааа Ааа
01:03
Вот бы брали качеством а не количеством. Gpt3.5 пишет код лучше чем 4. Покупаю премиум но приходится пользоваться старой моделью, потому что четвёртый ахуел и в 80% случаев вместо запрашиваемой функци...
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
dagnoparte
00:59
У португалии море холодное, из-за канарского холодного течения с севера. Поэтому там не так жарко как в испании со стороны средиземного моря, поэтому и зеленее
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
Дмитрий Шинкарёв
00:31
Fugaku в FP64 быстрей, но у Nvidia видимо именно в ИИ он быстрее всех. У Eos все же архитектура создавалась для ИИ.
Nvidia представила суперкомпьютер Eos
Виталий Вит
00:24
Будем посмотреть
Начались испытания транспортного беспилотного летательного аппарата "Партизан"
Олесь Кука
00:19
Это потому, что ты шелудивый https://community.amd.com/t5/ai/updated-how-to-running-optimized-automatic1111-stable-diffusion/ba-p/630252
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Ник Хобо
00:16
Этанол, этилен. Да, автор почти угадал.
О количестве потребляемого алкоголя в эпоху СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем