Французские оружейники доработали свою артиллерийскую установку. Но темпы производства "впчатляют"

155-мм самоходная гаубица CAESAR Mk II. Изображение: скриншот видео KNDS

Как сообщают профильные ресурсы, французская фирма Nexter Systems, которая является структурным подразделением международного холдинга KNDS, представила новую 155-мм самоходную гаубицу CAESAR Mk II. Установка известна так же как CAESAR NG (новое поколение). Это второе поколение уже достаточно известной колёсной гаубицы. И оно предполагает повышенную мобильность, большую огневую мощь и превосходную защиту для расчёта.

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Установка CAESAR NG получила новую бронированную кабину, обеспечивающую лучшую защиту расчёта от стрелкового оружия, осколков мин и артиллерийских снарядов, шрапнели, а так же от подрывов самодельных взрывных устройств. Акцент на безопасности экипажа является ответом на меняющуюся динамику современных конфликтов, где преобладают асимметричные военные действия и угроза засад.

Ещё одной ключевой особенностью новой колёсной гаубицы является её мобильность. Артиллерийская установка монтируется на грузовом автомобильном шасси с колёсной формулой 6x6, оснащённым двигателем мощностью 460 л.с. и автоматической коробкой передач. При этом акцент сделан на исключительные внедорожные возможности колёсной гаубицы. В результате, всё это обеспечивает возможность быстрой передислокации и оперативную гибкость. Это очень важно при уходе от контрбатарейного огня противника. Установка CAESAR NG является аэромобильной и может быть переброшена самолётами военно-транспортной авиации, такими как 130 Hercules и A400M Atlas, на любой театр военных действий.

Что касается огневой мощи, то у новой установки всё те же высокие стандарты, что и у исходной версии. САУ CAESAR NG может вести огонь на дистанции до 40 километров при использовании обычных осколочно-фугасных снарядов. Однако имеются и усовершенствования в системе управления огнём. Кроме того, новая гаубица изначально разработана под применение перспективных высокоточных боеприпасов. Это гарантирует, что CAESAR NG сможет поражать широкий спектр целей с повышенной точностью и эффективностью на будущих полях сражений.

Ещё в феврале 2022 года компания Nexter получила от властей Франции заказ на производство 109 артиллерийских систем CAESAR Mark II [это коммерческое название установки, прим.]. Сумма контракта составила 681 миллион евро. Орудия должны быть поставлены заказчику с 2026 по 2030 годы.

В мае того же 2022 года Бельгия и Франция подписали соглашение на поставку девяти 155-мм гаубиц CAESAR NG. Стоимость контракта составила 62 миллиона евро. Помимо самих артиллерийских установок Бельгия должна получить системы связи и информации, дополнительное оборудование и программное обеспечение, необходимые для интеграции гаубиц в единую боевую сеть, а так же учебно-методические материалы. Затем, в декабре 2023 года, бельгийские власти дополнительно заказали ещё 19 гаубиц CAESAR NG. Согласно открытым данным, поставка первых бельгийских гаубиц запланирована на 2027 год.

P.S. Темпы производства просто "впечатляют". Для собственной армии фирма NEXTER будет делать артиллерийские установки целых пять лет!