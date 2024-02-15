Глава НАТО предупредил европейских лидеров о недопустимости разрыва оборонных связей с Америкой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: GETTY IMAGES

Как сообщило агентство Reuters, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предостерёг страны Евросоюза от попыток "действовать в одиночку" при обороне. Заявление чиновника прозвучало после начавшихся в европейских столицах дебатов, о том стоит ли Европе полагаться на защиту со стороны Соединённых Штатов. Причиной этих дебатов стал недавний комментарий Дональда Трампа. Кандидат на кресло хозяина Белого дома заявил, что европейским странам, которые не тратят на оборону достаточно средств, нечего полагаться на защиту со стороны Вашингтона.

реклама "Европейский Союз не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО исходят от союзников по НАТО, не входящих в ЕС", — заявил в интервью Reuters генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Столтенберг.

По версии генсека, безопасность Европы зависит не только от неё самой, но и от других членов Североатлантического альянса: США, Канады, Турции, Норвегии и Исландии. А эти государства в не входят в состав Европейского союза. Странно, что господин Столтенберг почему-то позабыл назвать Великобританию, а ведь она теперь тоже не входит в ЕС и занимает второе место по оборонным расходам в альянсе [прим.].

Как заявил функционер, любая попытка ЕС разорвать связи с Северной Америкой, приведёт к разделу Европы. Всё потому, что многие страны, особенно в Восточной Европе воспринимают Соединённые Штаты как основного гаранта своей безопасности. Поэтому эти государства будут выступать против любых шагов, направленных на изменение сложившегося положения.

Reuters сообщает, что слова Трампа стали тревожным звонком для многих европейских политиков. И этот комментарий должен послужить стимулом для стран Европы сделать больше для обеспечения своей безопасности.

На самом деле, резюмируя приведённую информацию, можно сделать вывод о том, что всё гораздо проще. Россия ни на кого нападать не намеревается. И заявлялось об этом неоднократно. Однако в Вашингтоне привыкли делать деньги. НАТО – не только якобы оборонительный альянс, но и коммерческий проект американцев. Страны блока вынуждены тратить на оборону по 2% от своего ежегодного ВВП. Это огромные деньги, львиная доля которых идёт в карманы военно-промышленного комплекса США. Последний в современных геополитических реалиях находится на подъёме. Дональд Трамп – бизнесмен, привык зарабатывать. И чтобы эти деньги достались Америке, необходимо было просто припугнуть европейцев.