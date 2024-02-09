Кая Каллас считает, что причина экономического спада Эстонии кроется в постоянных жалобах населения страны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Правительство Эстонии

Высшие политические деятели всех трёх прибалтийских республик – люди довольно специфичные. Но у всех них есть общее. Во-первых, все главы правительств и президенты республик Прибалтики являются ярыми русофобами. Во-вторых, постоянно складывается впечатление, что все они работают не во благо населения собственных стран, а исключительно во благо старших "товарищей" из Брюсселя и Вашингтона.

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В очередной раз "отличилась" Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. Как об этом сообщают эстонские СМИ с ссылкой на издание "Деловые новости", госпожа Каллас назвала жителей своей страны самыми большими нытиками во всей Прибалтике.

Со слов Каллас, экономический спад, который в настоящий момент испытывает Эстония связан с тем, что у эстонцев есть склонность постоянно жаловаться. Кстати, показатели спада экономики республики являются самыми большими в Европе.

"Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно. Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого", — сказала Каллас.

При этом премьер-министр отметила, что общий негативный фон приводит к тому, что даже те компании, у которых дела идут хорошо, начинают сокращать свою деятельность. Что касается причин экономического спада, то госпожа Каллас считает, что они связаны со множеством внешних факторов, в том числе с сильной зависимостью эстонской экономики от Скандинавских стран.

Довольно интересный ход мысли у главы правительства страны. В экономике всё плохо из-за того, что население постоянно ноет. А почему госпожа Каллас не ответила на вопрос, отчего жители постоянно жалуются на свою бедность? Быть может оттого, что правительство страны сильно недоработало? Или это другое?

Самое любопытное, что Кая Каллас в настоящий момент является одним из претендентов на пост генерального секретаря Североатлантического альянса – НАТО.

Для справки. В настоящее время Эстония является одной из самых бедных стран Евросоюза. Согласно данным Евростата, эта республика занимает шестую строчку антирейтинга. За чертой бедности проживает порядка четверти населения страны. Соседями Эстонии по антирейтингу являются Латвия и Литва. А ведь когда-то все три республики Прибалтики были настоящей витриной развитого социализма, его лицом... Даже после распада СССР прибалтийские республики имели всё, только не смогли грамотно распорядится богатым наследством. Зато в Европе.