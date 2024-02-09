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crazycat21
Breaking Defense: армия США останется без нового разведывательно-ударного вертолёта
Американская армия решила свернуть программу нового разведывательного вертолёта и сделала ставку на беспилотные системы

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Скоростной разведывательный вертолёт Bell 360 Invictus. Изображение: Bell Textron

Как сообщил профильный ресурс Breaking Defense, американская армия отменила программу перспективного разведывательно-ударного вертолёта (FARA – Future Attack Reconnaissance Aircraft). Это официальное заявление сняло с повестки потенциальный многомиллиардный контракт. Оно также ставит под сомнение долгосрочные планы армии США в области авиации.

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Кроме того, американская армия намерена свернуть производство многоцелевых вертолётов UH-60 V Black Hawk в 2025 финансовом году из-за значительного роста затрат, оставить программу разработки усовершенствованных двигателей General Electric на этапе разработки (а не развивать её дальше), а также вывести из эксплуатации беспилотники. 

Как отмечает Breaking Defense, такие решения отражают масштабный сдвиг в авиационной стратегии армии США и спускает в никуда целые годы планирования. По мнению экспертов издания, существует ощущение повторения истории. Решение о прекращении программы нового разведывательно-ударного вертолёта было принято спустя два десятилетия после того, как армия отказалась от закупок вертолёта RAH-66 Comanche. Было построено всего два прототипа, а на разработку машины было потрачено около $7 миллиардов. Также программа FARA закрыта через 16 лет после решения армии отказаться от работ над вертолётом ARH-70A Arapaho. Эта машина должна была заменить разведывательный вертолёт Bell OH-58 Kiowa. В конце концов, сама программа FARA и была начата, чтобы получить машину для замены "Кайовы".

Как заявили представители американской армии, причиной закрытия программы FARA стало переосмысление того, как выглядит война в современную эпоху. Генерал Рэнди Джордж, командующий армией США, отметил, что подход к воздушной разведке фундаментально изменился. Специальное оборудование и вооружение, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более доступными и относительно недорогими.

Замена вооруженному разведывательному вертолёту Bell OH-58 Kiowa планировалась в течение многих лет. Однако сама программа FARA стартовала только в 2018 году. Изначально в конкурсе было пять участников. Но в 2020 году количество претендентов на победу сократилось до двух. Остались только фирма Bell-Textron с вертолётом 360 Invictus и Sikorsky с довольно футуристичным Raider X.

В общем, в очередной раз в США многие миллиарды долларов улетели в никуда.

#новости #сша #техника #армия #оружие #беспилотники #военные новости #вертолеты
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