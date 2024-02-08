У Королевского флота Великобритании очередные проблемы

HMS Diamond. Фото: Royal Navy

Великобритания уже давно не та, что была раньше. От былой славы "Владычицы морей" не осталось и следа. Остались только гонор и амбиции некоторых британских политиков. Потому что для того, чтобы владеть морями и океанами, необходим флот. А с флотом у британцев огромные проблемы. Флот как бы и есть, но в то же время его уже и нет.

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Что такое не везёт и как с ним бороться? Вероятно, именно таким вопросом задаются в последнее время чиновники британского Адмиралтейства. Проблемы словно преследуют Королевский флот (Royal Navy) одна за другой. Только в последние дни случилось две таких проблемы.

Сначала, несмотря на громкий анонс, не состоялся выход в море флагмана Королевского флота – авианосца HMS "Queen Elisabeth". Корабль должен был принять участие в совместной операции НАТО, но в последний момент были обнаружены проблемы с одним из гребных валов.

Теперь "нарисовалась" ещё одна проблема. Один из британских кораблей, задействованный в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), не справился с поставленными задачами. Операция в Красном море проводится под руководством США и направлена против йеменских хуситов. Британцы решили подсобить и направили в регион свой эсминец HMS Diamond. Между прочим, один из самых современных кораблей Королевского флота. Но он умудрился "сломаться" в самый разгар операции. Об этом сообщает профильное издание Military Watch (MW).

Как говорится в публикации, британский Королевский флот вывел эсминец HMS Diamond типа 45 из операции вблизи берегов Йемена, сославшись на некие "технические проблемы". Корабль был задействован в операции "Страж процветания" с декабря 2023 года. Командир эсминца Питер Эванс заявил, что операция в регионе напряжённая, поэтому корабли коалиционной эскадры ведут огонь ежедневно. При этом было подчёркнуто, что для замены "Даймонда" прибудет аналогичный эсминец, HMS Richmond.

Как сообщает Military Watch, вывод британского эсминца из состава коалиционной эскадры стал поводом для предположений о том, что корабль был повреждён йеменской ракетой. Кстати, несколько ранее йеменские хуситы сделали заявление о том, что нанесли удары по британскому "Даймонду" и американскому эсминцу "Лабон" (USS Laboon) ранее не применявшимися баллистическими ракетами. Однако представители Королевского флота заявили, что британский эсминец повреждений не имеет.

Эксперты Military Watch не исключают, что может иметь место попытка скрыть факты. В то же время они отмечают, что эсминцы Тип 45, к которым относится уже названный "Даймонд", являются самым проблемным классом эсминцев во всём мире!

В июле 2021 года HMS Diamond уже сталкивался с техническими проблемами. Он находился в составе авианосной ударной группы, которая должна была быть развёрнута в Восточной Азии. Но из-за поломки корабль был вынужден вернуться и стать на ремонт. В результате на тот момент в боевой готовности остался всего лишь один эсминец Типа 45. Один из шести!

Высокие производственные затраты, перерасход средств на техническое обслуживание и эксплуатацию вынудили Министерство обороны Великобритании ограничиться серией из шести таких кораблей. Хотя изначально их планировали построить двенадцать единиц. При этом уже построенные эсминцы всегда отличались низким уровнем боевой готовности.

Великобритания стремилась внести свой вклад в операции под руководством США на театрах военных действий вплоть до Тихого океана, Черного моря и региона Персидского залива. И отправляла туда свои новейшие корабли. Но у эсминцев Типа 45 практически с самого начала выявилась одна специфическая хроническая проблема. Дизельные двигатели Rolls Royce отказывались нормально работать в жарком климате, например, в Ормузском проливе или водах Юго-Восточной Азии. При этом остаются вопросы, были ли вообще исправлены недостатки силовой установки?

Military Watch отмечает, что несмотря на то, что эсминцы Типа 45 являются довольно крупными боевыми кораблями, их огневая мощь оставляет желать лучшего. По своей огневой мощи они вдвое слабее современных американских и японских эсминцев, оснащённых системой AEGIS. А если сравнивать с китайским эсминцем Тип 055, то "британец" вообще является аутсайдером.

Британский эсминец Типа 45 начисто лишён ударного вооружения. Его небольшой арсенал предназначен только для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны. Эсминец имеет 48 вертикальных пусковых ячеек для зенитных ракет Aster 15 и Aster 30 (малой и средней дальности соответственно). "Астеры" отличаются тем, что не могут перехватывать баллистические ракеты. А это серьёзный недостаток, если учесть то, что йеменские хуситы развернули огромное количество баллистических ракет.

Аналитики Military Watch отмечают, что поскольку Великобритания столкнулась с экономическим спадом, всё более вероятным становится то, что эсминцы Типа 45 станут последними кораблями такого класса в Королевском флоте. Альтернативной замены им не наблюдается.