Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
У Королевского флота Великобритании очередные проблемы

реклама

HMS Diamond. Фото: Royal Navy

Великобритания уже давно не та, что была раньше. От былой славы "Владычицы морей" не осталось и следа. Остались только гонор и амбиции некоторых британских политиков. Потому что для того, чтобы владеть морями и океанами, необходим флот. А с флотом у британцев огромные проблемы. Флот как бы и есть, но в то же время его уже и нет. 

реклама

Что такое не везёт и как с ним бороться? Вероятно, именно таким вопросом задаются в последнее время чиновники британского Адмиралтейства. Проблемы словно преследуют Королевский флот (Royal Navy) одна за другой. Только в последние дни случилось две таких проблемы. 

Сначала, несмотря на громкий анонс, не состоялся выход в море флагмана Королевского флота – авианосца HMS "Queen Elisabeth". Корабль должен был принять участие в совместной операции НАТО, но в последний момент были обнаружены проблемы с одним из гребных валов. 

Теперь "нарисовалась" ещё одна проблема. Один из британских кораблей, задействованный в операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), не справился с поставленными задачами. Операция в Красном море проводится под руководством США и направлена против йеменских хуситов. Британцы решили подсобить и направили в регион свой эсминец HMS Diamond. Между прочим, один из самых современных кораблей Королевского флота. Но он умудрился "сломаться" в самый разгар операции. Об этом сообщает профильное издание Military Watch (MW).

Как говорится в публикации, британский Королевский флот вывел эсминец HMS Diamond типа 45 из операции вблизи берегов Йемена, сославшись на некие "технические проблемы". Корабль был задействован в операции "Страж процветания" с декабря 2023 года. Командир эсминца Питер Эванс заявил, что операция в регионе напряжённая, поэтому корабли коалиционной эскадры ведут огонь ежедневно. При этом было подчёркнуто, что для замены "Даймонда" прибудет аналогичный эсминец, HMS Richmond.

Как сообщает Military Watch, вывод британского эсминца из состава коалиционной эскадры стал поводом для предположений о том, что корабль был повреждён йеменской ракетой. Кстати, несколько ранее йеменские хуситы сделали заявление о том, что нанесли удары по британскому "Даймонду" и американскому эсминцу "Лабон" (USS Laboon) ранее не применявшимися баллистическими ракетами. Однако представители Королевского флота заявили, что британский эсминец повреждений не имеет.

Эксперты Military Watch не исключают, что может иметь место попытка скрыть факты. В то же время они отмечают, что эсминцы Тип 45, к которым относится уже названный "Даймонд", являются самым проблемным классом эсминцев во всём мире!

В июле 2021 года HMS Diamond уже сталкивался с техническими проблемами. Он находился в составе авианосной ударной группы, которая должна была быть развёрнута в Восточной Азии. Но из-за поломки корабль был вынужден вернуться и стать на ремонт. В результате на тот момент в боевой готовности остался всего лишь один эсминец Типа 45. Один из шести!

Высокие производственные затраты, перерасход средств на техническое обслуживание и эксплуатацию вынудили Министерство обороны Великобритании ограничиться серией из шести таких кораблей. Хотя изначально их планировали построить двенадцать единиц. При этом уже построенные эсминцы всегда отличались низким уровнем боевой готовности. 

Великобритания стремилась внести свой вклад в операции под руководством США на театрах военных действий вплоть до Тихого океана, Черного моря и региона Персидского залива. И отправляла туда свои новейшие корабли. Но у эсминцев Типа 45 практически с самого начала выявилась одна специфическая хроническая проблема. Дизельные двигатели Rolls Royce отказывались нормально работать в жарком климате, например, в Ормузском проливе или водах Юго-Восточной Азии. При этом остаются вопросы, были ли вообще исправлены недостатки силовой установки?

Military Watch отмечает, что несмотря на то, что эсминцы Типа 45 являются довольно крупными боевыми кораблями, их огневая мощь оставляет желать лучшего. По своей огневой мощи они вдвое слабее современных американских и японских эсминцев, оснащённых системой AEGIS. А если сравнивать с китайским эсминцем Тип 055, то "британец" вообще является аутсайдером. 

Британский эсминец Типа 45 начисто лишён ударного вооружения. Его небольшой арсенал предназначен только для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны. Эсминец имеет 48 вертикальных пусковых ячеек для зенитных ракет Aster 15 и Aster 30 (малой и средней дальности соответственно). "Астеры" отличаются тем, что не могут перехватывать баллистические ракеты. А это серьёзный недостаток, если учесть то, что йеменские хуситы развернули огромное количество баллистических ракет.

Аналитики Military Watch отмечают, что поскольку Великобритания столкнулась с экономическим спадом, всё более вероятным становится то, что эсминцы Типа 45 станут последними кораблями такого класса в Королевском флоте. Альтернативной замены им не наблюдается.

#новости #техника #оружие #великобритания #флот #корабли #военные новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
29
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
5
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
2
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
5
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
4
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
4
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
2
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
LG предлагает бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах
+
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
1
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
4
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
15
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
1
Пользователи соцсети X приписывают «Симпсонам» предсказание роста популярности Vision Pro
3
Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
2
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
Suzuki выпускает новейшую электронную автоарфу Omnichord OM-108 после 25 лет ожидания
+

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
45
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
28
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
11
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
3
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
26
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
30
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
3
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
106
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
4
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
5

Сейчас обсуждают

Альбина Фролова
14:17
по качеству звука это лучшее что я слышала. настолько сочное и живое звучание, как будто на настоящем концерте сидишь. награды не зря получают
Украинская пресса «засветила» танк M1 Abrams в районе Авдеевки
Hakuna Matata
14:14
А что, теперь компьютерные комплектующий по весу сравнивают?
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Hakuna Matata
14:12
Это в каких шутерах? Фортнайте и кс?
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Сергей Бобров
14:11
"К тому же, маловероятно, что СВЧ-оружие сможет сбить баллистическую ракету в воздухе." - сбить точно не сможет, а повредить электронную систему управления и подрыва заряда - вполне.
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
Mur
14:08
Да сколько уже можно рекламировать эту недоделку?
Бета-версия Starfield получила поддержку AMD FSR3
Mur
14:05
Им не покажут. Им ихний президент даже выборы не показывает. Только "людоловов" из ТЦК. У них там сейчас такие "сюжеты" крутят.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
coth
14:04
Проигрывает или проиграла? Это разные времена.
Intel проигрывает судебный спор, обширный запрет на продажу процессоров в Германии
Чато- -Бот
13:57
Главное, чтобы не начал строчить жалобы в "Спортлото".
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Анатолий Талашкевич
13:57
Отлично всё работает. Просто указываете в браузере поставщика услуг не Россия и страна не Россия. В Андроиде таким способом работает и напрямую через приложение Copilot.
GeForce RTX 4090 набирает популярность на черном рынке Китая
Анатолий Талашкевич
13:55
Санитарная обработка модулей - да. Но невозможно стерилизовать всё . Начиная с пищи и заканчивая самим человеком. Так же прекрасным носителем био материала. Причем не обязательно симбиотического, или ...
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем