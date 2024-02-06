Британский премьер-министр о готовности Великобритании оборонятся на фоне неспокойной ситуации в мире

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Andy Rain/EPA/Bloomberg

Западные политики просто все как на подбор. При этом к этим политикам следует относить и руководство прибалтийских республик. Просто по той причине, что без коллективного Запада они никак. В последнее время в высоких европейских кабинетах только и разговоров, что о возможном военном конфликте с Россией.

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Причём риторика такова, что это именно наша страна на кого-то решит в скором времени "напасть". А ничего, что президент Владимир Путин прямо сказал, что России это абсолютно не надо? Не слышат. На Западе о возможном конфликте высказались все, кто мог. Похоже, решил не отставать и британский премьер-министр Риши Сунак. Он заявил о личной готовности защитить Великобританию от России.

Своё заявление глава британского правительства сделал в интервью телеканалу TalkTV.

"Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа", — ответил премьер на вопрос, готово ли королевство дать отпор, если Россия "направит свои орудия" на Великобританию.

Риши Сунак заверил, что Великобритания хорошо защищена и достаточно инвестировала в свою оборону. С его слов, страна занимает вторую строчку в НАТО по объёму оборонных затрат. При этом глава правительства отметил, что Лондон увеличивает инвестиции в оборону, поскольку ситуация в мире "становится всё неспокойнее".

Лучше бы он этого не говорил. Заявления об увеличении затрат на оборону звучат абсолютно дико на фоне многочисленных внутренних проблем Великобритании. Главными из них являются рекордные в истории показатели инфляции и рецессия всей британской экономики. Зато ни дня без разговоров о возможной войне с Россией. Вероятно, эти разговоры и звучат для того, чтобы отвлечь население Великобритании от внутренних проблем.

Самое интересное, что господин Сунак никак не конкретизировал, чем он и его правительство намерены "гарантировать общую безопасность Британцев", если вдруг дело дойдёт до глобального конфликта. Баллистическими ракетами Trident II D5, носителями которых являются четыре атомных субмарины типа Vanguard Королевского флота? Так с 2010 года в шахтах каждой такой АПЛ находится только по 8 ракет вместо положенных 16. Кроме того, с того же 2010 года, в соответствии со стратегической доктриной Великобритании, готовность к применению ядерного арсенала снижена с минут до дней! И господин Сунак забыл, что в случае гипотетического глобального конфликта для того, чтобы Британские острова сравнялись с уровнем моря, хватит одной тяжёлой ракеты "Сармат".

А так уже была одна дама, которая грозилась не задумываясь нажать "красную кнопку". Зовут её Лиз Трасс, предшественница Сунака на посту премьер-министра Великобритании. И где она теперь?

P.S. И почему Риши Сунак скромно умолчал, благодаря кому ситуация в мире становится неспокойной? Ведь это происходи именно благодаря стараниям Великобритании и США.